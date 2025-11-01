november 1., szombat

Jön az I. Nyíregyházi Könyvbörze – kincsek, ritkaságok és könyvillat vár mindenkit!

Címkék#Váci Mihály Kulturális Központban#könyvbörze#vásár

A könyvek szerelmeseinek kihagyhatatlan programmal készülnek! Könyvbörze lesz a Váci Mihály Kulturális Központban, ahol a látogatók régi kedvenceket cserélhetnek, ritka kiadványokat fedezhetnek fel.

Szon.hu

Könyvbarátok figyelem! 2025. november 8-án, szombaton 10:00 és 14:00 óra között a Váci Mihály Kulturális Központban rendezik meg az I. Nyíregyházi Könyvbörzét, amely igazi paradicsomnak ígérkezik minden olvasó és gyűjtő számára. A rendezvény különlegessége, hogy a belépés teljesen díjtalan, így bárki szabadon böngészhet a standok között, ahol könyvek tucatjai várják új gazdáikat. Akik viszont eladóként is szeretnének jelen lenni, 2025. november 6-ig még lefoglalhatják asztalukat 3.000 forintos áron. A könyvbörze nemcsak vásár, hanem igazi közösségi élmény is: itt a könyvek szerelmesei találkozhatnak, tapasztalatot cserélhetnek és új felfedezéseket tehetnek. A kínálatban regények, szakkönyvek, tankönyvek, gyerekkönyvek és gyönyörűen illusztrált kiadványok egyaránt helyet kapnak. Akár egy régi kedvenc után kutatsz, akár új olvasmányra vadászol, az I. Nyíregyházi Könyvbörze garantáltan jó időtöltésnek bizonyul. 

 

