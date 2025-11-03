Nem is sejtenéd, mire kapott sok-sok milliót a megyei könyvtár!

Tízmilliós nyeremény a Könyvtári kihíváson! – Örömmel tudatjuk, hogy a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár a Könyvtári Kihívás pályázaton Alapkategóriában a vármegyei hatókörű városi könyvtárak között I. helyezést ért el, mely 10.000.000 forint díjazással jár – tudatta a hírt örömmel az intézmény közösségi oldalán.

Tízmilliós nyremény a könyvtári kihíváson

A díjat és az oklevelet ma vette át a könyvtár az Országos Széchényi Könyvtárban Hankó Balázs minisztertől. – Köszönjük olvasóink, látogatóink, használóink aktív részvételét, a fenntartónk, társintézményeink, az oktatási- és nevelési intézmények, a civil szervezetek és vállalkozások támogatását, együttműködését. Köszönjük valamennyi kollégánk munkáját, akik a kihívás pályázat alatt új, kreatív ötlettel, a napi szakmai feladataik hatékony megvalósításával hozzájárultak a közös siker eléréséhez. Büszkék vagyunk erre a díjra, melyet Önökkel közösen, együtt értünk el. Büszkék vagyunk vármegyebeli kollégáinkra is, akik kategóriájukban az alábbi helyezést érték el: Kállósemjén I. helyezést, Kisvárda I. helyezést, Márokpapi III. helyezést. Így a mai napon 4 díjat hoztunk haza szeretett vármegyénkbe. Gratulálunk minden könyvtáros kollégának és további sikereket kívánunk, ugyanis a Könyvtári Kihívás pályázat, mely behívás a könyvtárba decembertől folytatódik – írta a bejegyzésben Tomasovszki Anita könyvtárigazgató.