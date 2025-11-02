3 órája
Megáll a kormányablakbusz a faluban – nézd meg, mikor érkezik hozzád!
Nem kell a városba utaznod hivatalos ügyeid miatt – a kormányablakbusz novemberben is házhoz viszi az ügyintézést Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több településére. Nézd meg, mikor érkezik hozzád!
Újra járja Szabolcs-Szatmár-Bereget a kormányablakbusz
Forrás: Forrás: MW-Archív
Helybe visszük az ügyintézést – itt a kormányablakbusz novemberi menetrendje
A kormányablakbusz ismét útra kel, hogy a lakosság számára helybe vigye az ügyintézést. Novemberben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több településén is megáll a busz, így azok is elintézhetik hivatalos ügyeiket, akik számára nehezebb a városba beutazás.
A kormányablakbusz novemberi megállóhelyei és időpontjai:
2025. november 6. (csütörtök)
08:30–11:00 – Napkor, Polgármesteri Hivatal, Kossuth Lajos utca 23.
11:30–13:00 – Apagy, Polgármesteri Hivatal, Kossuth Lajos utca 145.
14:00–15:30 – Nyírpazony, Sportpálya, Ady Endre utca 2.
2025. november 13. (csütörtök)
08:30–10:00 – Tiszanagyfalu, Polgármesteri Hivatal, Kossuth Lajos út 43.
10:30–12:00 – Timár, Polgármesteri Hivatal, Szabadság út 100.
12:30–13:30 – Szabolcs, Polgármesteri Hivatal, Petőfi Sándor út 6.
2025. november 20. (csütörtök)
08:30–10:00 – Kótaj, Művelődési Ház, Hunyadi utca 10.
10:30–12:00 – Sényő, IKSZT, Kossuth utca 33.
13:00–15:00 – Nyírtura, Polgármesteri Hivatal, Arany János utca 14.
2025. november 27. (csütörtök)
08:30–11:00 – Nyírtelek, Polgármesteri Hivatal, Petőfi Sándor utca 28.
11:15–12:30 – Nagycserkesz, Polgármesteri Hivatal, Petőfi Sándor utca 10.
14:00–15:30 – Kálmánháza, Polgármesteri Hivatal, Nyíregyházi út 71.
Milyen ügyek intézhetők a buszon?
A Kormányablakbuszban többek között az alábbi ügyek intézhetők:
személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) kiállítása,
lakcímigazolvány, lakcímbejelentés,
diákigazolvány-ügyintézés,
DAP-regisztráció.
Fontos, hogy a díjfizetés kizárólag bankkártyával lehetséges.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Más témákat is olvashatnak hírportálunkon, ajánljuk még:
Beiktatták Nagykálló új, elhivatott lelkészét (fotókkal)
Három sérült, köztük egy gyermek! Traktor és személyautó karambolozott Szabolcsban
A legtöbb sofőr azt hiszi, tud vezetni – ezen a tréningen sok minden kiderülhet! (videóval)