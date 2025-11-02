november 2., vasárnap

Ügyintézés helyben!

46 perce

Megáll a kormányablakbusz a faluban – nézd meg, mikor érkezik hozzád!

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg#kormányablakbusz#menetrend

Nem kell a városba utaznod hivatalos ügyeid miatt – a kormányablakbusz novemberben is házhoz viszi az ügyintézést Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több településére. Nézd meg, mikor érkezik hozzád!

Szon.hu
Újra járja Szabolcs-Szatmár-Bereget a kormányablakbusz

Forrás: Forrás: MW-Archív

Helybe visszük az ügyintézést – itt a kormányablakbusz novemberi menetrendje

A kormányablakbusz ismét útra kel, hogy a lakosság számára helybe vigye az ügyintézést. Novemberben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több településén is megáll a busz, így azok is elintézhetik hivatalos ügyeiket, akik számára nehezebb a városba beutazás.

A kormányablakbusz novemberi megállóhelyei és időpontjai:

2025. november 6. (csütörtök)

08:30–11:00 – Napkor, Polgármesteri Hivatal, Kossuth Lajos utca 23.

11:30–13:00 – Apagy, Polgármesteri Hivatal, Kossuth Lajos utca 145.

14:00–15:30 – Nyírpazony, Sportpálya, Ady Endre utca 2.

2025. november 13. (csütörtök)

08:30–10:00 – Tiszanagyfalu, Polgármesteri Hivatal, Kossuth Lajos út 43.

10:30–12:00 – Timár, Polgármesteri Hivatal, Szabadság út 100.

12:30–13:30 – Szabolcs, Polgármesteri Hivatal, Petőfi Sándor út 6.

2025. november 20. (csütörtök)

08:30–10:00 – Kótaj, Művelődési Ház, Hunyadi utca 10.

10:30–12:00Sényő, IKSZT, Kossuth utca 33.

13:00–15:00 – Nyírtura, Polgármesteri Hivatal, Arany János utca 14.

2025. november 27. (csütörtök)

08:30–11:00 – Nyírtelek, Polgármesteri Hivatal, Petőfi Sándor utca 28.

11:15–12:30 – Nagycserkesz, Polgármesteri Hivatal, Petőfi Sándor utca 10.

14:00–15:30 – Kálmánháza, Polgármesteri Hivatal, Nyíregyházi út 71.

Milyen ügyek intézhetők a buszon?

A Kormányablakbuszban többek között az alábbi ügyek intézhetők:

személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) kiállítása,

lakcímigazolvány, lakcímbejelentés,

diákigazolvány-ügyintézés,

DAP-regisztráció.

Fontos, hogy a díjfizetés kizárólag bankkártyával lehetséges.

Más témákat is olvashatnak hírportálunkon, ajánljuk még: 

 

