Olyan üzletet nyit a Lidl Szabolcsban, amilyet még nem látott a világ!

A Lidl Magyarország új, úttörő kezdeményezéssel állt elő, így október 17-től „Lidl 4 keréken” névre keresztelt mozgó üzlet indult útjára, hogy ha a vásárló nem tud eljutni a boltba, akkor a bolt megy el hozzá. Az áruházlánc, hogy olyan falvakba is elviszi a bevásárlás élményét, ahol sokszor kihívást jelent megoldani a mindennapi bevásárlást, különösen saját gépjármű nélkül - tájékoztatta az újfajta kezdeményezésről portálunkat a Lidl Magyarország részéről Kovács Andrea.

Jelen állás szerint egy szabolcs-szatmár-beregi településre érkezik meg a Lidl mozgóboltja Illusztráció: MW-Archív

Szabolcs-Szatmár-Beregbe is megérkezik a Lidl mozgóboltja!

A Lidl Magyarország munkatársa szerint a diszkontlánc számára kiemelten fontos, hogy minden magyar vásárló hozzáférjen a minőségi élelmiszerekhez elérhető áron, függetlenül attól, hogy hol él. Éppen ezért a vállalat folyamatosan keresi azokat az innovatív megoldásokat, amelyekkel segíthet az embereknek, és még könnyebbé, kényelmesebbé teheti a bevásárlást.

A legfontosabb termékek kerülnek a polcokra: a látványos, guruló üzlet minden kiválasztott település központjában áll meg, és néhány órán keresztül várja a vásárlókat, mielőtt tovább indulna a következő állomásra. Az üzletté alakított buszban több mint 80-féle termékből lehet majd vásárolni: így például friss zöldségek és gyümölcsök, tej- és tejtermékek, különféle szárazáruk, konzervek, illetve fagyasztott árucikkek közül lehet majd válogatni. A kínálat kialakításakor elsődleges szempont volt, hogy a mindennapi bevásárláshoz szükséges alapvető élelmiszerek minél szélesebb választéka elérhető legyen a polcokon. A minőségi kínálat ráadásul ugyanazon az áron érhető el, mint egy hagyományos Lidl áruházban.

A Lidl honlapján elérhető lista szerint a mozgóbolt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe november 7-én, pénteken érkezik, mégpedig Tiszarádra, ahol reggel 7 órától egészen 11 óráig várja a vásárlókat. Az áruház weboldalán egyébként folyamatosan frissíti a települések listáját, ahol a közeljövőben feltűnhet a Lidl mozgóboltja.