Figyelem! Több mint 10 kilométeres a torlódás az M3-as autópályán baleset miatt! Jól nézze meg merre indul el!

A mindenszentek és a halottak napja miatt is erősebb forgalomra kell számítani. Az M3-as autópálya ráadásul most baleset miatt is teljesen beállt.

Több kilométeres a torlódás az M3-as autópálya egy szakaszán

Óriási a dugó az M3-as autópálya szakaszán

Az Útinform szerint az M3-as autópálya teljesen beállt baleset miatt. Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Bag és Kerekharaszt között négy jármű ütközött össze.

A 44-es km-nél a leállósávon engedik a forgalmat. A torlódás meghaladja a 10-12 km-et. A menetidőtöbblet akár egy óra is lehet.

Aki teheti, a 27-es jelű Gödöllő csomópontnál válassza a 3-as főutat vagy alsóbbrendű utakon, a Gödöllő - Valkó - Tura - Hatvan útvonalon keresztül kerülhet.

Az Útinform arra is felhívja a figyelmet, hogy az M3-as autópályán, Budapest felé, Hort közelében, a 63-as és 67-es km között aszfaltoznak a belső sávon. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv használható. Budapest felé, Hajdúnánás térségében, a 197-es és a 200-as km között javítják a burkolatot. A Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták burkolatfelújítás miatt, a forgalom az ellenkező oldalon, irányonként egy-egy sávon halad.

