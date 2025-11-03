november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+20
+10
Elhurcoltak emléknapja

A málenkij robot több mint kétezer nyíregyházi áldozatára emlékeztek hétfőn (fotókkal, videóval)

Több mint kétezer nyíregyházi soha nem térhetett haza a szovjet kényszermunka-táborokból. A málenkij robot áldozataira emlékeztek az Északi temetőben.

Munkatársunktól
– A szabadság, a béke és az emberi méltóság csak akkor élhet tovább, ha szívvel lélekkel őrizzük meg, s ezt tovább adjuk a következő nemzedéknek is. Hajtsunk ma fejet azok előtt, akik 1944-ben elindultak bizonytalanság útján. Őrizzük közösen emléküket ne csak szavainkkal, hanem tetteinkkel is – mondta emlékbeszédében Halkóné dr. Rudolf Éva, önkormányzati képviselő. A málenkij robot áldozataira emlékeztek Nyíregyházán.

A málenkij robot nyíregyházi áldozataira emlékeztek az Északi temetőben, emlékbeszédet Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzat képviselő mondott
A málenkij robot nyíregyházi áldozataira emlékeztek az Északi temetőben, emlékbeszédet Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzat képviselő mondott
Fotó: Bozsó Katalin

Málenkij robot – az áldozatok sírhelye ma is ismeretlen

A megyeszékhely önkormányzata minden évben megemlékezést tart az Északi temetőben, ahol az Elhurcoltak emlékhelyén hajtanak fejet és helyezik el a kegyelet koszorúit azok előtt tisztelegve, akiket szovjet kényszermunkára hurcoltak el 1944 őszén, és már soha nem térhettek haza a családjukhoz. Hétfő kora délután több mint kétezer nyíregyházi lelki üdvéért szólt az ima és égtek a mécsesek az elhurcoltak emléknapján. Az áldozatok sírja ma is ismeretlen, valahol az egykori Szovjetunió földjében nyugosznak, mert nekik az sem adatott meg, hogy szülőföldjükben helyezzék őket örök nyugalomra.

Megemlékezés Nyíregyházán, az elhurcoltak emlékművénél

Fotók: Bozsó Katalin

 

