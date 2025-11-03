53 perce
A málenkij robot több mint kétezer nyíregyházi áldozatára emlékeztek hétfőn (fotókkal, videóval)
Több mint kétezer nyíregyházi soha nem térhetett haza a szovjet kényszermunka-táborokból. A málenkij robot áldozataira emlékeztek az Északi temetőben.
Több mint kétezer elhurcolt nyíregyházi soha nem térhetett haza a szovjet kényszermunka-táborokból
– A szabadság, a béke és az emberi méltóság csak akkor élhet tovább, ha szívvel lélekkel őrizzük meg, s ezt tovább adjuk a következő nemzedéknek is. Hajtsunk ma fejet azok előtt, akik 1944-ben elindultak bizonytalanság útján. Őrizzük közösen emléküket ne csak szavainkkal, hanem tetteinkkel is – mondta emlékbeszédében Halkóné dr. Rudolf Éva, önkormányzati képviselő. A málenkij robot áldozataira emlékeztek Nyíregyházán.
Málenkij robot – az áldozatok sírhelye ma is ismeretlen
A megyeszékhely önkormányzata minden évben megemlékezést tart az Északi temetőben, ahol az Elhurcoltak emlékhelyén hajtanak fejet és helyezik el a kegyelet koszorúit azok előtt tisztelegve, akiket szovjet kényszermunkára hurcoltak el 1944 őszén, és már soha nem térhettek haza a családjukhoz. Hétfő kora délután több mint kétezer nyíregyházi lelki üdvéért szólt az ima és égtek a mécsesek az elhurcoltak emléknapján. Az áldozatok sírja ma is ismeretlen, valahol az egykori Szovjetunió földjében nyugosznak, mert nekik az sem adatott meg, hogy szülőföldjükben helyezzék őket örök nyugalomra.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Megemlékezés Nyíregyházán, az elhurcoltak emlékművénélFotók: Bozsó Katalin
Évtizedek a lángok és a közösség szolgálatában – jubileumi elismerések (fotókkal)
Tökéletes karácsonyfát keres a hölgy Nyíregyháza környékén – és addig nem nyugszik, míg meg nem találja
Nem is sejtenéd, mire kapott sok-sok milliót a megyei könyvtár!