Kerékpáros Márton-napi vígasság: 25 kilométeres túra a város körül

Hogyha valaki még nem élt volna az ősz pompázó színei adta, szemet gyönyörködtető kültéri programlehetőségekkel, akkor a Márton-napi tekerés, tökéletes a számára. Ugyanis november 8-án, szombaton a Zöld Kerék Alapítvány szervezi meg ezt a programot, amely az idei évben, a kikapcsolódni vágyókat a Sóstói Múzeumfaluhoz vezeti el – olvasható az alapítvány közösségi oldalán.

Túrákat rendszeresen szervez az alapítvány. A Márton-napi tekerés a következő állomás lesz Fotó/ Forrás: Az alapítvány közösségi oldala

Márton-napi tekerés!

A Tekerj a Zöldbe! túrasorozat részeként, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség rendezi meg a Márton-napi tekergőzést, az Aktív Magyarország támogatásával. A program célja az, hogy minél több embert buzdítsanak arra, hogy felfedezze a természetet, élvezze az évszakok, az időjárás és a természeti adottságok adta szépségeket, kiegészítve egy környezettudatos, egészséges, kerékpáros kikapcsolódással. Aki vállalkozik erre a hétvégi kalandra, annak azzal is számolnia kell, hogy a túra útvonala összesen 25 kilométer hosszú lesz. A több tíz kilométeres őszi útvonal, reggel 10 órakor indul Nyíregyházáról a Kossuth térről, majd a Nyírszőlős-Sóstóhegy-Sóstógyógyfürdő-Nyíregyháza körutat teszi meg. Mivel az útvonal főképp kis forgalmú közutakon és kerékpárutakon halad végig, így ideális a kezdő biciklizőknek is, gyerekes családok számára, de természetesen tapasztalt túrázóknak is egy jó programlehetőség.

Akinek pedig sikerül végigmennie az útvonalon, az nem marad jutalom nélkül! Hiszen a részvevőket, a Sóstói Múzeumfalu Márton-napi programjai várják nagy szeretettel: sok-sok libás finomság, hagyományőrző bemutatók, gyógyteakóstoló, kemencében sült finomságok és még kézműves vásár is. Ezen felül rengeteg közösségi élménnyel gazdagodhatnak kicsik és nagyok, így mindenképp érdemes egy napra kiszakadni a városból.

