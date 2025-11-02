Mátészalka összefogott Balázsért: jótékonysági est felejthetetlen fellépőkkel (fotók)

Péntek este a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színházban fantasztikus hangulatban zajlott a jótékonysági est. Budai Balázs gyógyulásáért fogott össze a város.

Fotók: Mátészalka közösségi oldala

A rendezvényen a Szatmár Banda, a Szatmár Táncegyüttes és Buzogány Béla színházi művészei léptek fel, felejthetetlen élményt nyújtva a közönségnek. A terem megtelt szeretettel, zenével és összetartással, a résztvevők pedig empátiával támogatták Balázst és családját.

Balázs súlyos betegségben szenvedett, amely mihamarabbi műtéti beavatkozást igényel: a gerincvelőjében egy érdaganatot fedeztek fel. Az egyetlen lehetőség az állapota helyreállítására egy komoly gerincműtét, amelyet Németországban, Berlinben vállalt el egy német professzor. A beavatkozás költsége 13 millió forint. Balázs mátészalkai fiú, két diplomás és doktori címmel rendelkezik, alig várja, hogy folytathassa életét és karrierjét.

Felléptek: Szatmár Táncegyüttes, Szatmár Banda, Buzogány Béla Színháza

