Mátészalka összefogott Balázsért: jótékonysági est felejthetetlen fellépőkkel (fotók)

Címkék#Mátészalka#jótékonyság#Balázs

Péntek este a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színházban a jótékonysági estet rendeztek Budai Balázs gyógyulásáért.

Szon.hu

Péntek este a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színházban fantasztikus hangulatban zajlott a jótékonysági est. Budai Balázs gyógyulásáért fogott össze a város. 

Fotók: Mátészalka közösségi oldala 

A rendezvényen a Szatmár Banda, a Szatmár Táncegyüttes és Buzogány Béla színházi művészei léptek fel, felejthetetlen élményt nyújtva a közönségnek. A terem megtelt szeretettel, zenével és összetartással, a résztvevők pedig empátiával támogatták Balázst és családját.

Balázs súlyos betegségben szenvedett, amely mihamarabbi műtéti beavatkozást igényel: a gerincvelőjében egy érdaganatot fedeztek fel. Az egyetlen lehetőség az állapota helyreállítására egy komoly gerincműtét, amelyet Németországban, Berlinben vállalt el egy német professzor. A beavatkozás költsége 13 millió forint. Balázs mátészalkai fiú, két diplomás és doktori címmel rendelkezik, alig várja, hogy folytathassa életét és karrierjét. 

Felléptek: Szatmár Táncegyüttes, Szatmár Banda, Buzogány Béla Színháza 

Nézze meg Mátészalka közösségioldalán található képeket: 

Egy este Balázsért – teltházas összefogás Mátészalkán

Fotók: Mátészalka közösségi oldala

