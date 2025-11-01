november 1., szombat

Készül a MÁV mindenszentekre és halottak napjára

Hosszabb szerelvényekkel és közvetlen buszjáratokkal is erősíti a közlekedést a MÁV-csoport.

Szon.hu
Készül a MÁV mindenszentekre és halottak napjára

Több kocsit állít hadrendbe a MÁV a kegyeleti ünnepek idejére

Fotó: Illusztráció: MÁV

A kegyeleti ünnepek idején több férőhellyel és sűrűbb közlekedéssel készül a MÁV-csoport – olvasható a vasúttársaság közleményében. Mint írták, a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza vonalon a Nyírség, míg a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok útvonalon a Tokaj InterCityk közlekednek több kocsival – különösen az őszi szünet utolsó napján, vasárnap. A forgalmasabb temetőkhöz több városban közvetlen buszjáratok is indulnak. A MÁV folyamatosan figyeli a forgalmat, és szükség esetén plusz buszokat is indítanak, hogy mindenki kényelmesen eljusson szeretteihez.

