Készül a MÁV mindenszentekre és halottak napjára

A kegyeleti ünnepek idején több férőhellyel és sűrűbb közlekedéssel készül a MÁV-csoport – olvasható a vasúttársaság közleményében. Mint írták, a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza vonalon a Nyírség, míg a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok útvonalon a Tokaj InterCityk közlekednek több kocsival – különösen az őszi szünet utolsó napján, vasárnap. A forgalmasabb temetőkhöz több városban közvetlen buszjáratok is indulnak. A MÁV folyamatosan figyeli a forgalmat, és szükség esetén plusz buszokat is indítanak, hogy mindenki kényelmesen eljusson szeretteihez.

