1 órája
Készül a MÁV mindenszentekre és halottak napjára
Hosszabb szerelvényekkel és közvetlen buszjáratokkal is erősíti a közlekedést a MÁV-csoport.
Több kocsit állít hadrendbe a MÁV a kegyeleti ünnepek idejére
Fotó: Illusztráció: MÁV
A kegyeleti ünnepek idején több férőhellyel és sűrűbb közlekedéssel készül a MÁV-csoport – olvasható a vasúttársaság közleményében. Mint írták, a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza vonalon a Nyírség, míg a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok útvonalon a Tokaj InterCityk közlekednek több kocsival – különösen az őszi szünet utolsó napján, vasárnap. A forgalmasabb temetőkhöz több városban közvetlen buszjáratok is indulnak. A MÁV folyamatosan figyeli a forgalmat, és szükség esetén plusz buszokat is indítanak, hogy mindenki kényelmesen eljusson szeretteihez.
