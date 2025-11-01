Ezt nézze meg! Meglepő vendégek a Kisvárda–Nyíregyháza meccsen (fotók)

A Kisvárda Master Good és a Nyíregyháza Spartacus péntek esti rangadója ugyan gól nélküli döntetlennel zárult, de a lelátón igazi különlegesség történt: két szabolcsi űrhajóst is köszöntöttek.

– A szünetben Seszták Miklós országgyűlési képviselő úrral, Leleszi Tiborral, Kisvárda polgármesterével közösen köszöntöttük két szabolcsi űrhajósunkat: Farkas Bertalant, az első magyar űrhajóst, aki sajnos nem lehetett jelen a találkozón, őt Gyulaháza polgármestere, Bárdi Béla László képviselte, hiszen Farkas Bertalan gyulaházi születésű; valamint Kapu Tibor nyíregyházi kutatóűrhajóst, a HUNOR – Magyar Űrhajós Program tagját, aki személyesen is ellátogatott a mérkőzésre. Nagy öröm volt, hogy két szabolcsi űrhajóst is köszönthettünk ezen a különleges sporteseményen – számolt be közösségi oldalán dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

