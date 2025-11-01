november 1., szombat

Ezt nézze meg! Meglepő vendégek a Kisvárda–Nyíregyháza meccsen (fotók)

Történelmi pillanat: Kapu Tibort és Farkas Bertalant köszöntötték a Kisvárda-Nyíregyháza Spartacus bajnokijának félidejében.

Szon.hu

Péntek este Kisvárdán rendezték meg a vármegyei rangadót, ahol a Kisvárda Master Good FC és a Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzött meg egymással. A találkozó 0–0-s döntetlennel zárult. A találkozóról ebben a cikkünkben számoltunk be. 

A Kisvárda Master Good és a Nyíregyháza Spartacus péntek esti rangadója ugyan gól nélküli döntetlennel zárult, de a lelátón igazi különlegesség történt: két szabolcsi űrhajóst is köszöntöttek.

– A szünetben Seszták Miklós országgyűlési képviselő úrral, Leleszi Tiborral, Kisvárda polgármesterével közösen köszöntöttük két szabolcsi űrhajósunkat: Farkas Bertalant, az első magyar űrhajóst, aki sajnos nem lehetett jelen a találkozón, őt Gyulaháza polgármestere, Bárdi Béla László képviselte, hiszen Farkas Bertalan gyulaházi születésű; valamint Kapu Tibor nyíregyházi kutatóűrhajóst, a HUNOR – Magyar Űrhajós Program tagját, aki személyesen is ellátogatott a mérkőzésre. Nagy öröm volt, hogy két szabolcsi űrhajóst is köszönthettünk ezen a különleges sporteseményen –  számolt be közösségi oldalán dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. 

Lapozza át képeinket! 

Kisvárda-Szpari: névre szóló mezt kapott Kapu Tibor és Farkas Bertalan

Fotók: Sipeki Péter

