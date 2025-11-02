november 2., vasárnap

Együtt egymásért

2 órája

Mobbing, bossing és a béke útja – különleges workshopot tartottak a Városmajorban

Címkék#szolidaritás#filmes#téma#workshop#mobbing

Filmes alkotók az erőszakmentes, egymást segítő közösségekért workshopot tartottak Nyíregyházán a Városmajori Művelődési Házban.

Szon.hu

– Az érdeklődők előtt Szegedi Sándor szólt a programról és jelentőségéről, továbbá az erőszakmentesség megláttatásáért a családi, baráti és munkahelyi vagy társadalmi közösségekben. Petrusák János HR szakértő és filmes rövid előadást tartott a mobbingról (kigolyózásról) és bossingról (főnöki terrorról), amellyel szemben egymás értékelése, a közös célok feltárása segíthet. Ezt követően filmes alkotók kisfilmekben mutatták be a témát, a szolidaritás, együttműködés, közösségi szellem, segítőkészség, empátia, erőszakmentesség – nemcsak a munka világában, hanem a mindennapjainkban témakörében. Külön érdekességként a világhírű Szalacsi-mém alkotójával is találkozhatott a közönség, amelynek tagjai saját tapasztalatait, gondolatait mondhatta el a témával kapcsolatban. A program szervezői további, hasonló találkozókat ígértek: a RÉV Alapítvány, a TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa, és segítő partnereik, az Alkotók Városmajori Klubja, továbbá a NYÍRI AFK Egyesület –juttatta el a hírt szerkesztőségünkhöz az egyesület. 

Más témákat is ajánlunk: 

 

