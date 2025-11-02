Morzsák külön-külön, de együtt kenyerek

– A mottónk szerint: ,,Külön-külön csak morzsák vagyunk, de együtt kenyerek lehetünk!” – folytatta Némethné Csubák Éva. – A jó kovászból sül majd a finom kenyér! A remény embereiként, mindig bizakodunk, hiszen a remény hal meg utoljára, de azért is van, hogy beteljesüljön! És igaz, mert szoktuk mondani, hogy valami reményen túl, vagy reményen felül sikerült. Ezt mind a jó Isten teszi hozzá! Az évtizedek során igyekeztünk minden korosztályt megszólítani programjainkkal. A jó kapcsolat ápolása mindenkivel különösen fontos!

– Az elmúlt 20 év alatt jóval több mint ezer esemény történt életünkben – mondta az elnök asszony, és a teljesség igénye nélkül felsorolt párat. Mennyit ér a KÉSZ? – tette fel a kérdést is.Mint megválaszolta, a KÉSZ értékét nem lehet pénzben kifejezni, s végül megköszönte mindenkinek a munkáját, a segítségét.

Ezt követően az alkalomhoz méltó műsor következett az egyesület tagjainak előadásában versek, énekek hangzottak el a keresztény irodalom, és az egyházi népénekek gyöngyszemeiből.

Morzsák külön-külön: a KÉSZ baktai csoportja nevéhez sok program kötődik. Ilyen volt például 2025. október 23-án a gyermekek tiszteletére megszervezett faültetés is

Fotó: KÉSZ

Makláry Ákos atya, a KÉSZ országos elnöke ünnepi gondolatokat közvetített a keresztény hitről. Kiemelte a jó kovász szerepét.

– Mi görögkatolikusok oltárkenyeret, úgynevezett prószforát sütünk. A jó prószforáthoz liszt,víz, só, és feltétlenül élesztő kell, nélküle nincs kenyér. Most, amikor a baktai KÉSZ csoport születésnapját ünnepeljük, ünnepeljük meg az élesztőt, mint kovászt, ami kicsi, de nagy hatással van, mint ahogy a baktai KÉSZ csoportnak is nagy hatása van a környezetére. Amikor 1969- ben Csanád Béla atya Budán a nagy változások szelét már megérezve megalapította az első KÉSZ csoportot, a tagok érezték, olyat kell létrehozniuk, amiből nem maradhat ki Krisztus! Ezután gomba módra alakult a többi csoport is. Hadd idézzem a Születésnapra című versének egy sorát: „ Nem csak magadnak születtél!” És 35-36 éve egységben tudott maradni azóta is a KÉSZ, a civil szervezet a mintegy hetven helyen az országban jól tud működni és éleszteni! A KÉSZ-nek a Krisztus-hit és a magyarság a legfontosabb. A hitünkről tanúságot kell tenni! A hit egy kincs, amit nem tarthatunk meg magunknak, tovább kell adni! Mert a hit nem magánügy! Jézus mondta: „ „Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! ..” „Legyünk hűségesek és hálásak! Mindenünkért, ami van, mert minden ajándék! Mint ahogy elhangzott itt az elnök asszonytól is ez a szép gondolat! Hálát adunk ezen a mai születésnapon! Az országos KÉSZ-elnökség nevében, és a teljes, bő háromezer tagunk nevében további sok sikert kívánok – jelentette ki Makláry Ákos atya, a KÉSZ országos elnöke.