Hitélet

1 órája

Morzsák külön-külön, de együtt kenyerek

Címkék#ünnep#morzsák kenyér#Némethné Csubák Éva#baktalórántházi#atya

Morzsák külön-külön a Kész tagjai, de egységben az erő. Morzsák külön-külön, de húsz éve közösséget alkotnak.

Morzsák külön-külön, de együtt műsort is adtak a KÉSZ-csoport tagjai

Fotó: KÉSZ

Morzsák külön-külön, de együtt kenyerek, vagy ahogy egy magyar közmondás is mondja, egységben az erő. Húszéves jubileumi ünnepségét tartotta a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének baktalórántházi csoportja a napokban. A 2004 novemberében a helyi keresztények – katolikusok, reformátusok – kezdeményezték Juhász Imre helyi plébánosnál, hogy alakítsák meg a civil szervezetet. Így aztán 15 fővel Keresztes Dénes, az országos KÉSZ-elnökség tagja segítségével megalakult a baktalórántházi csoport, amit azonban hivatalosan csak 2005. június 8-án jegyeztek be.

Morzsák külön-külön: Nagy Lajos polgármester és Némethné Csubák Éva az ünnepségen
Fotó: KÉSZ

Morzsák külön-külön: felidézték a múltat

A húszéves évforduló ünnepe hálaadó szentmisével kezdődött az ősi római katolikus templomban. A KÉSZ helyi elnök asszonya, Némethné Csubák Éva köszöntötte a vendégeket, a híveket, majd bemutatta az Árpád-korabeli templom 2013- ban feltárt freskóit. A szentmisét Juhász Imre atya, alapító tag celebrálta, Makláry Ákos parókus, a KÉSZ országos elnöke koncelebrálta. Részt vett még Lázár István atya helyi plébános, lelki vezető, felolvasó szolgálatot tartottak a KÉSZ tagjai. Ünnepi prédikációt Juhász Imre mondott. 

Beszédében felidézte a helyi KÉSZ szervezet megalakulásának körülményeit. Kiemelte, hogy húsz esztendő már elég hosszú egy civil szervezet életében. A Baktalórántháza városában működő csoport kiállta az idők próbáját, és egész évben közösségbe hívja a helyi és környékbeli híveket is. Jelenléte jelentős érték Baktalórántházán és a környéken is, munkássága példamutató. A helyi csoport ajtaja mindig nyitva áll, bárki csatlakozhat a közösséghez, ha szeretne. Megköszönte az alapító tagoknak a húsz évvel ezelőtti megkeresést, és a vezetőség kitartó munkáját. A szentmise a baktalórántházi Cantate Vegyeskar előadásával zárult Kenéz András karnagy vezényletével. 

Sok-sok vendég érkezett

A program a művelődési ház színháztermében folytatódott, ahová érkeztek vendégek, barátok, ismerősök a szomszéd települések mellett Újfehértóról, Nyíregyházáról is. Eljöttek az egyházak képviselői, testületi tagjai, képviselők, intézmények vezetői is erre a jeles eseményre. A helyi csoport nevében Minyáné Juhász Beáta szervező titkár köszöntötte a megjelenteket, ismertette az est programját, majd Nagy Lajos, Baktalórántháza polgármestere mondta el ünnepi köszöntő gondolatait. 

– Ha visszatekintünk az elmúlt 2 évtizedre, azt kell mondjam, hogy én abban a szerencsés helyzetben voltam, vagy inkább hálás lehetek, hogy 20 évvel ezelőtt én is a protestánsok kemény képviseletét gyakorolva alapító tagja lehettem – akkor még nem polgármesterként – a csoportnak. Akkor jó döntést hoztunk! És a megyénkben harmadikként városunkban is megalakult a KÉSZ – fogalmazott a város vezetője, majd méltatta a csoport működését és megköszönte munkáját, szolgálatát. – A KÉSZ helyi csoportja fontos szerepet tölt be a város közösségi, kulturális és vallási életében. A jó munka, a kitartó szolgálat előbb-utóbb elismeréssel jár. Így történt, hogy a csoport elnök asszonya, Némethné Csubák Éva 2023 augusztusában államalapító Szent István király ünnepén a Magyar Arany Érdemkereszt magas rangú állami kitüntetésben részesült, a csoport pedig 2024-ben a március 15-i nemzeti ünnepünkön a város legmagasabb elismerését, a „Baktalórántházáért ! –díjat kapta meg a helyi képviselő testület egyöntetű döntése alapján. Gratulálunk, munkájukra, szolgálatukra továbbra is szükség van, igényt tartunk rá – tette hozzá a polgármester. 

Morzsák külön-külön: nem hiányzott a születsnapi torta sem
Fotó: KÉSZ

Némethné Csubák Éva, a csoport elnök asszonya visszatekintőjét egy bibliai idézettel kezdte. 

– Szt. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében így kérdez: „Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna?” A kérdés arra utal, hogy minden, amink van, amit birtokolunk, az valójában ajándék, mert mindent odafentről, a Teremtőtől kaptunk! Ezért nincs okunk dicsekedni, hivalkodni és kérkedni ! Mindezért hálát kell adni a jó Istennek, és köszönettel, alázattal tartozunk neki! A civil szervezet életében is így volt ez, mert Isten adta a papot, a KÉSZ segítő emberét, a kezdeményező keresztény híveket a megalakuláshoz. És majd amikor a helyi plébánost Újfehértóra helyezték, és amikor már majdnem befejeződött a működés, majdnem megállt az élet, akkor angyali sugallatra 2010- ben újjászerveződött a közösség. Megújultunk és lettünk negyvenen. Sajnos, a papjainkat mindig elhelyezték más egyházközségekbe, és több, idős korú tagunk elköltözött tőlünk örökre az égbe. Jelenleg 34 fő a tagok száma, de sokáig a 33 szám volt a jellemző, s ez a krisztusi szám adott erőt, kitartást a folytatáshoz! És összefogni is, mert az erőnk az összefogásunkban rejlik!

– A mottónk szerint: ,,Külön-külön csak morzsák vagyunk, de együtt kenyerek lehetünk!” – folytatta Némethné Csubák Éva. – A jó kovászból sül majd a finom kenyér! A remény embereiként, mindig bizakodunk, hiszen a remény hal meg utoljára, de azért is van, hogy beteljesüljön! És igaz, mert szoktuk mondani, hogy valami reményen túl, vagy reményen felül sikerült. Ezt mind a jó Isten teszi hozzá! Az évtizedek során igyekeztünk minden korosztályt megszólítani programjainkkal. A jó kapcsolat ápolása mindenkivel különösen fontos!

– Az elmúlt 20 év alatt jóval több mint ezer esemény történt életünkben – mondta az elnök asszony, és a teljesség igénye nélkül felsorolt párat. Mennyit ér a KÉSZ? – tette fel a kérdést is.Mint megválaszolta, a KÉSZ értékét nem lehet pénzben kifejezni, s végül megköszönte mindenkinek a munkáját, a segítségét.

Ezt követően az alkalomhoz méltó műsor következett az egyesület tagjainak előadásában versek, énekek hangzottak el a keresztény irodalom, és az egyházi népénekek gyöngyszemeiből.

Morzsák külön-külön: a KÉSZ baktai csoportja nevéhez sok program kötődik. Ilyen volt például 2025. október 23-án a gyermekek tiszteletére megszervezett faültetés is
Fotó: KÉSZ

Makláry Ákos atya, a KÉSZ országos elnöke ünnepi gondolatokat közvetített a keresztény hitről. Kiemelte a jó kovász szerepét. 

– Mi görögkatolikusok oltárkenyeret, úgynevezett prószforát sütünk. A jó prószforáthoz liszt,víz, só, és feltétlenül élesztő kell, nélküle nincs kenyér. Most, amikor a baktai KÉSZ csoport születésnapját ünnepeljük, ünnepeljük meg az élesztőt, mint kovászt, ami kicsi, de nagy hatással van, mint ahogy a baktai KÉSZ csoportnak is nagy hatása van a környezetére. Amikor 1969- ben Csanád Béla atya Budán a nagy változások szelét már megérezve megalapította az első KÉSZ csoportot, a tagok érezték, olyat kell létrehozniuk, amiből nem maradhat ki Krisztus! Ezután gomba módra alakult a többi csoport is. Hadd idézzem a Születésnapra című versének egy sorát: „ Nem csak magadnak születtél!” És 35-36 éve egységben tudott maradni azóta is a KÉSZ, a civil szervezet a mintegy hetven helyen az országban jól tud működni és éleszteni! A KÉSZ-nek a Krisztus-hit és a magyarság a legfontosabb. A hitünkről tanúságot kell tenni! A hit egy kincs, amit nem tarthatunk meg magunknak, tovább kell adni! Mert a hit nem magánügy! Jézus mondta: „ „Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! ..” „Legyünk hűségesek és hálásak! Mindenünkért, ami van, mert minden ajándék! Mint ahogy elhangzott itt az elnök asszonytól is ez a szép gondolat! Hálát adunk ezen a mai születésnapon! Az országos KÉSZ-elnökség nevében, és a teljes, bő háromezer tagunk nevében további sok sikert kívánok – jelentette ki Makláry Ákos atya, a KÉSZ országos elnöke.

Az ünnepség zárásaként Némethné Csubák Éva elnök asszony megköszönte a jókívánságokat, és ezután az egyesület munkáját segítő személyeknek ajándékokkal kedveskedtek a tagok. A megemlékezés ünnepi vacsorával folytatódott, ahonnan nem hiányozhatott a születésnapi torta sem.

