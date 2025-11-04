november 4., kedd

Mozdulj Nyíregyháza!

30 perce

Izomláz és zsírégetés!? Rékával mindkettő garantált– újra velünk mozdul Nyíregyházán

Ismét együtt lehetünk fittek Rékával! A Mozdulj Nyíregyháza keretein belül újra közösségi esemény az alakreform.

Szon.hu

A Mozdulj Nyíregyháza! programot az idén már 12. alkalommal rendezik meg. Már szeptember 22-étől folyamatosan változatos programokkal, ösztönzőkkel csalogatják a nyiregyháziakat.

Rubint Réka a Mozdulj Nyíregyháza! eseményén
Rubint Réka tartott alakreform edzést a Mozdulj Nyíregyháza! alkalmából Fotó/ Forrás : Bozsó Katalin

Mozdulj Nyíregyháza!

Ha az embernek egészsége van, akkor mindene megvan. Ezzel a gondolattal bátorítja dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a helyieket, hogy minél többen vegyenek részt a Mozdulj Nyíregyháza! eseményein – olvasható a mozduljnyiregyhaza.hu oldalon. 

És az egészséghez a mozgás is elengedhetetlen alkotóelem, ezért is várják több mint 2 hónapon keresztül rendkívül széleskörű programokkal, valamint tapasztalt oktatókkal a helyieket a Fitt- Szülinap keretein belül, az ingyenes önkormányzati mozgásprogram-sorozat óráira. November 23-án, vasárnap pedig visszatérő vendégként ismét ellátogat hozzánk Rubint Réka erre a különleges születésnapi eseményre, aki 9 és 12 óra között várja majd a vele együtt mozogni vágyókat a már megszokott helyen, a Continental Arénában.

Az ingyenes részvételhez semmi másra nincs szükség, mindössze a lakcímkártya felmutatására. A rendezvény teljes időtartalma alatt egészségügyi szűréseken, fitt-méréseken és különböző sportállományokon lehet részt venni. Az 1 órás alakreform Rékával 10-11 között lesz, majd az esemény megkoronázása 11 órától lesz - a születésnapi torta felvágása.

 

