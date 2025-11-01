Beiktatták Nagykálló új, elhivatott lelkészét (fotókkal)

– Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be Bakó László lelkészt a Nagykállói Református Egyházközségnél. A város református gyülekezete erős közösség, melynek vezetésére és gyarapítására egy ilyen elhivatott lelkészre van szükség – írta a közösségi oldalán dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő.

Nagykálló új lelkészének a beiktatása Fotó: dr. Simon Miklós közösségi oldala

Nagykálló új lelkészét köszöntötték

A Nagykállói Református Egyházközség örömére Bakó László tiszteletest dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese iktatta be. Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke az ünnepi alkalmon a Zsoltárok könyvének 1. fejezetéből vett igeszakasz alapján hirdette Isten igéjét: „Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pelyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész”. (Zsolt. 1.1-6)

Az istentisztelet közgyűlési részében a gyülekezet pásztorát Nyeste Ferenc, a Nyírségi Református Egyházmegye főgondnoka, Somogyi István, a Nagykállói Református Egyházközség főgondnoka, Vislóczkiné Ilyés Hajnalka, a református bölcsőde vezetője, Bernáthné Bojtor Klára, a Nagykállói Református Nőszövetség elnöke, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő és Juhász Zoltán városunk polgármestere köszöntötte, az egyházközség énekkara pedig dalokkal üdvözölte a lelkészt – számolt be róla a város honlapja.