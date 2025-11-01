november 1., szombat

Marianna névnap

13°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepélyes keretek között

1 órája

Beiktatták Nagykálló új, elhivatott lelkészét (fotókkal)

Címkék#Dr Simon Miklós#Bakó László#Bernáthné Bojtor Klára#Nagykállói Református Egyházközség#Nagykállói Református Nőszövetség#Juhász Zoltán#polgármester

A Nagykállói Református Egyházközség örömére Bakó László tiszteletest dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese iktatta be.

Szon.hu
Beiktatták Nagykálló új, elhivatott lelkészét (fotókkal)

– Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be Bakó László lelkészt a Nagykállói Református Egyházközségnél. A város református gyülekezete erős közösség, melynek vezetésére és gyarapítására egy ilyen elhivatott lelkészre van szükség – írta a közösségi oldalán dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő.

Nagykálló lelkész Simon
Nagykálló új lelkészének a beiktatása Fotó: dr. Simon Miklós közösségi oldala

Nagykálló új lelkészét köszöntötték

A Nagykállói Református Egyházközség örömére Bakó László tiszteletest dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese iktatta be. Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke az ünnepi alkalmon a Zsoltárok könyvének 1. fejezetéből vett igeszakasz alapján hirdette Isten igéjét: „Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pelyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész”. (Zsolt. 1.1-6)

Bakó László beiktatása Nagykállóban

Fotók: Dr. Simon Miklós közösségi oldala

Az istentisztelet közgyűlési részében a gyülekezet pásztorát Nyeste Ferenc, a Nyírségi Református Egyházmegye főgondnoka, Somogyi István, a Nagykállói Református Egyházközség főgondnoka, Vislóczkiné Ilyés Hajnalka, a református bölcsőde vezetője, Bernáthné Bojtor Klára, a Nagykállói Református Nőszövetség elnöke, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő és Juhász Zoltán városunk polgármestere köszöntötte, az egyházközség énekkara pedig dalokkal üdvözölte a lelkészt – számolt be róla a város honlapja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu