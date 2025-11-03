november 3., hétfő

Tiszanagyfalu

Női kör alakul az egymásra figyelés jegyében

Összefogtak a fiatalasszonyok az Andrássy Gergely lelkipásztor vezette Tiszanagyfalui Református Egyházközségben. November első péntekén tartja első foglalkozását a Női kör.

A női kör elsőként november 7-én találkozik, majd havonta összeülnek egy tartalmas beszélgetésre. A pénteki foglalkozás témája: Értékes vagy!

Az egyházközség honlapján közzétett felhívásban az áll, hogy az új közösség, a Női kör célja:

  • megkülönböztetett szeretettel és figyelemmel fordulni egymás felé,
  • női témák mentén haladva, megosztani egymással az aktuális kérdéseket,
  • egymás hite által erősödni az Istennel való kapcsolatban. 

Első alkalom: november 7., péntek, 17-19 óra, további találkozások havonta. 

Téma: Értékes vagy!

Helyszín: Tiszanagyfalui Református Imaház, 4463 Tiszanagyfalu, Szabadság u. 23.

 

Önsegítő csoportokban gyökerezik a női kör?

Rákeresve az interneten a „nők” és „református vallás” kulcsszavakra, az alábbi érdekességeket olvashatjuk
A nők vallási szerepe a református egyházban történelmileg összetett volt; bár kezdetben részt vehettek, a 16. században a zsinatok korlátozták a nyilvános szereplésüket, de a családi és hitbeli nevelésben továbbra is központi szerepet töltöttek be. Jelenleg is sokan fontosnak tartják a nők vallási nevelésben játszott szerepét, míg mások az egyházi vezetőségben is szerepet vállalnak. 
A reformáció korában kezdetben a nők aktív szerepet vállaltak, például imatalálkozókat szerveztek, de a 16. században a zsinatok megtiltották a nyilvános prédikációjukat és a közszereplésüket. 

Sok reformátor elnyomta a nők hangját, írásaikat megsemmisítették, hivatkozva a bibliai részekre, amelyek a nők hallgatását javasolják. 

Néhány reformátor, mint Kálvin, nyitottabb volt, és kikérte a befolyásos nők véleményét vallási ügyekben. Később a református közösségekben a nők önsegítő csoportokat hoztak létre, a mai egyházi életben már betölthetnek vezető pozíciókat, részt vehetnek a diakóniai és missziós munkában, az egyházi döntéshozatalban. 

 

 

