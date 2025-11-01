37 perce
Újabb szenzáció! Olyan különleges faj érkezett a Nyíregyházi Állatparkba, ami csak itt látható hazánkban (videó)
Az őszi szünetben izgalmas programok várják a családokat és a gyerekeket. A Nyíregyházi Állatpark ráadásul megint újabb cuki állatokkal bővült.
Az állatpark mindig újabb és újabb szenzációval rukkol elő, Európa egyik legnagyobb állatállománnyal rendelkező parkja különleges hangulatú tölgyerdőben látja vendégül az állatbarátokat már évek óta. A Nyíregyházi Állatpark missziója, hogy Magyarország keleti régiójában világszínvonalon mutassa be a felnövekvő nemzedéknek a minket körülvevő ökológiai környezetet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Nyíregyházi Állatpark új jövevényei
Őszi szünet a Nyíregyházi Állatparkban remek alkalom, hogy a családok és a gyerekek felfedezzék a Nyíregyházi Állatpark különleges élményeit, most ráadásul kedvezményes belépővel. Megcsodálhatnak új állatokat is a látogatók, hiszen a napokban izgalmas hírt tett közzé a Nyíregyházi Állatpark a közösségi oldalán. A Jégvilág Interaktív Bemutatóba két új sziklaugró pingvin (Eudyptes moseleyi) érkezett a bécsi Zoo Vienna Schönbrunnből. A két hím beköltözésével már tíz sziklaugró pingvin lakik a nyíregyházi Állatparkban – öt hím és öt tojó –, így a kolónia ivararánya egyensúlyba került - írták a facebookon.
Az országban egyedül a Nyíregyházi Állatparkban látható ez a különleges faj, érdemes őket élőben is megnézni, és megismerni a királypingvinekkel társbérletben élő állatokat!
Élő egyenesben koppantak az állak! Mellbedobással tarolt a nyíregyházi énekes – videó
Még mindenszentek napján is változnak az üzemanyagárak. Lesz megeleptés a benzinkutakon!
Révészben is, Bódogban is maradt hiányérzet a vármegyei rangadón (szurkolói galériával)