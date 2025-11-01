Újabb szenzáció! Olyan különleges faj érkezett a Nyíregyházi Állatparkba, ami csak itt látható hazánkban (videó)

Az állatpark mindig újabb és újabb szenzációval rukkol elő, Európa egyik legnagyobb állatállománnyal rendelkező parkja különleges hangulatú tölgyerdőben látja vendégül az állatbarátokat már évek óta. A Nyíregyházi Állatpark missziója, hogy Magyarország keleti régiójában világszínvonalon mutassa be a felnövekvő nemzedéknek a minket körülvevő ökológiai környezetet.

A Nyíregyházi Állatparkban mindig történik valami

Fotó: facebook/sostzoo

Nyíregyházi Állatpark új jövevényei

Őszi szünet a Nyíregyházi Állatparkban remek alkalom, hogy a családok és a gyerekek felfedezzék a Nyíregyházi Állatpark különleges élményeit, most ráadásul kedvezményes belépővel. Megcsodálhatnak új állatokat is a látogatók, hiszen a napokban izgalmas hírt tett közzé a Nyíregyházi Állatpark a közösségi oldalán. A Jégvilág Interaktív Bemutatóba két új sziklaugró pingvin (Eudyptes moseleyi) érkezett a bécsi Zoo Vienna Schönbrunnből. A két hím beköltözésével már tíz sziklaugró pingvin lakik a nyíregyházi Állatparkban – öt hím és öt tojó –, így a kolónia ivararánya egyensúlyba került - írták a facebookon.