Nyíregyházi Állatpark

2 órája

Ezt mindenkinek látnia kell! A Nyíregyházi Állatpark tündéri kölykei ellopták a show-t (videóval)

Címkék#Nyíregyházi Állatpark#show#kölyök

Ettől cukibbat ma biztos nem fogsz látni! Kimerészkedtek a kifutóra a Nyíregyházi Állatpark ázsiai kis karmú vidra kölykei.

Szon.hu


A Nyíregyházi Állatpark évente több százezer látogatót vonz

Fotó: sosoto.eu

Ahogy beszámoltunk róla, a legkisebb termetű vidrafaj, az ázsiai kiskarmú vidráknak születtek kölykeik. A hatvan napnyi vemhesség után világra jött hat csöpséget a csapat közösen neveli a Nyíregyházi Állatparkban.

Nyíregyházi Állatpark
A Nyíregyházi Állatpark külső kifutójában a vidrák
Fotó: Nyíregyházi Állatpark

 

A törpevidra család nagyon összetartó, nemcsak a monogám szülőpár, de az idősebb utódok egyaránt részt vesznek a kicsik gondozásában. A nyíregyházi tenyészpár mellett a tavaly született három kölyök is féltő gondoskodással vigyázza a csapat legújabb tagjait. A most kéthetes utódok körülbelül negyvennaposan nyitották ki a szemüket, addig anyatejjel táplálkoztak, hét-kilenc hetesen kezdenek ismerkedni a vízi közeggel. 

A Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján sebezhető fajként szerepel, populációja csökkenő tendenciát mutat. 

Mint a legtöbb faj esetében, számukra is az élőhelyvesztés és a környezetszennyezés a legnagyobb veszélyeztető tényező.

Amikor a vidra kölykök hat hetesek lettek, átestek az első rutinvizsgálaton is, amit a Nyíregyházi Állatpark vezető állatorvosa végzett el. A vidra kölykök egyedi azonosítót kaptak, valamint a szükséges oltásokat is beadták.  A vizsgálat során kiderült az is, hogy a vidra család 4 nősténnyel és 1 hím kölyökkel gazdagodott! 

Most pedig már kimerészkedtek a külső kifutóba is. A szokatlanul enyhe időjárásnak köszönhetően a kölykök már ismerkednek a külső kifutóval, amit az állatpark munkatársai videóra is vettek, és megosztották a közösségi oldalukon.

 

