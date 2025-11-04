2 órája
Ezt mindenkinek látnia kell! A Nyíregyházi Állatpark tündéri kölykei ellopták a show-t (videóval)
Ettől cukibbat ma biztos nem fogsz látni! Kimerészkedtek a kifutóra a Nyíregyházi Állatpark ázsiai kis karmú vidra kölykei.
A Nyíregyházi Állatpark évente több százezer látogatót vonz
Fotó: sosoto.eu
Ahogy beszámoltunk róla, a legkisebb termetű vidrafaj, az ázsiai kiskarmú vidráknak születtek kölykeik. A hatvan napnyi vemhesség után világra jött hat csöpséget a csapat közösen neveli a Nyíregyházi Állatparkban.
Nyíregyházi Állatpark kölykei
A törpevidra család nagyon összetartó, nemcsak a monogám szülőpár, de az idősebb utódok egyaránt részt vesznek a kicsik gondozásában. A nyíregyházi tenyészpár mellett a tavaly született három kölyök is féltő gondoskodással vigyázza a csapat legújabb tagjait. A most kéthetes utódok körülbelül negyvennaposan nyitották ki a szemüket, addig anyatejjel táplálkoztak, hét-kilenc hetesen kezdenek ismerkedni a vízi közeggel.
A Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján sebezhető fajként szerepel, populációja csökkenő tendenciát mutat.
Mint a legtöbb faj esetében, számukra is az élőhelyvesztés és a környezetszennyezés a legnagyobb veszélyeztető tényező.
Amikor a vidra kölykök hat hetesek lettek, átestek az első rutinvizsgálaton is, amit a Nyíregyházi Állatpark vezető állatorvosa végzett el. A vidra kölykök egyedi azonosítót kaptak, valamint a szükséges oltásokat is beadták. A vizsgálat során kiderült az is, hogy a vidra család 4 nősténnyel és 1 hím kölyökkel gazdagodott!
Ettől cukibbat ma biztos nem fogsz látni: átestek az első orvosi vizsgálaton a Nyíregyházi Állatpark ázsiai kiskarmú vidra kölykei (videó)
Most pedig már kimerészkedtek a külső kifutóba is. A szokatlanul enyhe időjárásnak köszönhetően a kölykök már ismerkednek a külső kifutóval, amit az állatpark munkatársai videóra is vettek, és megosztották a közösségi oldalukon.
