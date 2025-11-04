Ezt mindenkinek látnia kell! A Nyíregyházi Állatpark tündéri kölykei ellopták a show-t (videóval)

Ahogy beszámoltunk róla, a legkisebb termetű vidrafaj, az ázsiai kiskarmú vidráknak születtek kölykeik. A hatvan napnyi vemhesség után világra jött hat csöpséget a csapat közösen neveli a Nyíregyházi Állatparkban.

A Nyíregyházi Állatpark külső kifutójában a vidrák

Fotó: Nyíregyházi Állatpark

A törpevidra család nagyon összetartó, nemcsak a monogám szülőpár, de az idősebb utódok egyaránt részt vesznek a kicsik gondozásában. A nyíregyházi tenyészpár mellett a tavaly született három kölyök is féltő gondoskodással vigyázza a csapat legújabb tagjait. A most kéthetes utódok körülbelül negyvennaposan nyitották ki a szemüket, addig anyatejjel táplálkoztak, hét-kilenc hetesen kezdenek ismerkedni a vízi közeggel.

A Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján sebezhető fajként szerepel, populációja csökkenő tendenciát mutat.

Mint a legtöbb faj esetében, számukra is az élőhelyvesztés és a környezetszennyezés a legnagyobb veszélyeztető tényező.

Amikor a vidra kölykök hat hetesek lettek, átestek az első rutinvizsgálaton is, amit a Nyíregyházi Állatpark vezető állatorvosa végzett el. A vidra kölykök egyedi azonosítót kaptak, valamint a szükséges oltásokat is beadták. A vizsgálat során kiderült az is, hogy a vidra család 4 nősténnyel és 1 hím kölyökkel gazdagodott!