55 perce
Négy hét a Nyíregyházi Neurológiai Osztályon – sok mindenre felkészülhetett a férfi, de erre nem
Egy férfi négy hetet töltött a Neurológia Osztályon. A nyíregyházi kórházban átélt pillanatokat biztos nem felejti el.
A nyíregyházi kórházban tapasztaltakról számolt be egy férfi a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban.
Ezt tapasztalta a beteg a nyíregyházi kórházban
Tisztelt Nyíregyházi Neurológiai Osztály! Négy hétig voltam sajnos az osztályon
–kezdte a férfi, majd így folytatta:
de ,szeretném eme fórumon is megköszönni! Az elviselhetetlen fájdalmak mellet is csak tisztelet jár az orvosi vezetőségnek. Nem lehet szó nélkül elmenni amellett, milyen aranyos ápolók dolgoznak itt. A nővéreknek és a fiúknak is szeretném megköszönni a sok törődést, a segítséget, a szeretetet és szakmai tudásuk legjavát! Csak jót tudok mondani. Nagyon szépen köszönök mindent és minden jót kívánok nekik! A Neurológiai nagyon is profi osztály, le a kalappal. Köszönöm szépen!
–írta bejegyezésében
A férfi beszámolója egyértelműen azt mutatja, hogy a Nyíregyházi Neurológiai Osztály nemcsak szakmailag kiemelkedő, hanem emberi hozzáállásában is példaértékű. Többen a Facebook-csoportban jelezték, mennyire jó érzés olvasni az ilyen történeteket, és hogy az apró figyelmességek, a gondoskodás a betegek felé mennyit jelenthetnek a mindennapokban.
Ez az eset is jól szemlélteti, hogy a Nyíregyházi Jósa András Tagkórházban nem csupán a gyógyításra, hanem a betegek lelki támogatására is nagy hangsúlyt fektetnek.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Szívmelengető, ami a néni és a szőke fiatalember között történt Nyíregyházán
Így ragyogott Nyíregyháza Mindenszentek éjszakáján – mutatjuk a látványos drónfelvételt!
Sokkoló amit ezekben a szabolcsi pékségekben láttak a vásárlók! Rovar a pizzaszeletben, penészes kifli, bunkó alkalmazottak