Mai évfordulók
Négy hét a Nyíregyházi Neurológiai Osztályon – sok mindenre felkészülhetett a férfi, de erre nem

Egy férfi négy hetet töltött a Neurológia Osztályon. A nyíregyházi kórházban átélt pillanatokat biztos nem felejti el.

Szon.hu

A nyíregyházi kórházban tapasztaltakról számolt be egy férfi a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban.

Nem felejti el, amit a nyíregyházi kórházban tapasztalt
Ezt tapasztalta a beteg a nyíregyházi kórházban

Tisztelt  Nyíregyházi Neurológiai Osztály! Négy hétig voltam sajnos az osztályon

–kezdte a férfi, majd így folytatta:

de ,szeretném eme fórumon is megköszönni! Az elviselhetetlen fájdalmak mellet is csak tisztelet jár az orvosi vezetőségnek. Nem lehet szó nélkül elmenni amellett, milyen aranyos ápolók dolgoznak itt. A nővéreknek és a fiúknak is szeretném megköszönni a sok törődést, a segítséget, a szeretetet és szakmai tudásuk legjavát! Csak jót tudok mondani. Nagyon szépen köszönök mindent és minden jót kívánok nekik! A Neurológiai nagyon is profi osztály, le a kalappal. Köszönöm szépen!

–írta bejegyezésében

A férfi beszámolója egyértelműen azt mutatja, hogy a Nyíregyházi Neurológiai Osztály nemcsak szakmailag kiemelkedő, hanem emberi hozzáállásában is példaértékű. Többen a Facebook-csoportban jelezték, mennyire jó érzés olvasni az ilyen történeteket, és hogy az apró figyelmességek, a gondoskodás a betegek felé mennyit jelenthetnek a mindennapokban.

Ez az eset is jól szemlélteti, hogy a Nyíregyházi Jósa András Tagkórházban nem csupán a gyógyításra, hanem a betegek lelki támogatására is nagy hangsúlyt fektetnek.

