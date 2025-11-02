november 2., vasárnap

Szívmelengető, ami a néni és a szőke fiatalember között történt Nyíregyházán

Címkék#néni#Nyíregyháza#fiatalember#gesztus

Egy váratlan, mégis szívmelengető pillanat zajlott a városban. Ez a nyíregyházi történet örökre emlékezetes marad.

Szon.hu

A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban nem mindennapi nyíregyházi történetet osztott meg egy posztoló.

Örökre emlékezetes marad ez a nyíregyházi történet
Örökre emlékezetes marad ez a nyíregyházi történet
Illusztráció: Shutterstock

Szívmelengető nyíregyházi történet: a néni biztosan nem számított rá!

Jó látni, hogy a figyelmesség és a kedvesség milyen apró gesztusokban is megnyilvánulhat. Ezúttal Nyíregyházán egy fiatalember apró, de annál értékesebb gesztusa tette különlegessé a napot.

Ma az Állomás téri Penny-ben vásároltam. Előttem egy idősebb néni két (!) fej lilahagymát vásárolt. Lerakta a kis aprópénzét, és nem volt elég. Felajánlottam a pénztárosnak hogy kipótolom, közben a néni vissza akarta adni az egyik hagymát. Egyikre sem volt szükség, mert a srác azt mondta hogy ez így rendben van, nyugodtan elviheti. Minden Tisztelet az Állomás téri Penny-ben a szőke fiatalembernek!

–írta a hölgy bejegyzésében

A kommentelők is értékelték ezt a nemes gesztust:

Emberségből jeles!

A legjobb dolgozó!

Én kb. soha nem vásárolok abban a boltban, mert nem esik útba, de kb. 3 hónapja ugyanitt hasonló dolognak voltam tanúja. Meg is jegyeztem magamban, hogy mennyire kedves ez a fiatalember.

írták a bejegyzéshez

Ezek a pillanatok emlékeztetnek minket arra, hogy egy apró segítség, egy kedves szó vagy gesztus milyen nagy örömet tud okozni másoknak, és hogy Nyíregyházán is gyakran történnek hasonló, szívmelengető dolgok a mindennapok során.

Ajánljuk még:

 

