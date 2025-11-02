2 órája
Szívmelengető, ami a néni és a szőke fiatalember között történt Nyíregyházán
Egy váratlan, mégis szívmelengető pillanat zajlott a városban. Ez a nyíregyházi történet örökre emlékezetes marad.
A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban nem mindennapi nyíregyházi történetet osztott meg egy posztoló.
Szívmelengető nyíregyházi történet: a néni biztosan nem számított rá!
Jó látni, hogy a figyelmesség és a kedvesség milyen apró gesztusokban is megnyilvánulhat. Ezúttal Nyíregyházán egy fiatalember apró, de annál értékesebb gesztusa tette különlegessé a napot.
Ma az Állomás téri Penny-ben vásároltam. Előttem egy idősebb néni két (!) fej lilahagymát vásárolt. Lerakta a kis aprópénzét, és nem volt elég. Felajánlottam a pénztárosnak hogy kipótolom, közben a néni vissza akarta adni az egyik hagymát. Egyikre sem volt szükség, mert a srác azt mondta hogy ez így rendben van, nyugodtan elviheti. Minden Tisztelet az Állomás téri Penny-ben a szőke fiatalembernek!
–írta a hölgy bejegyzésében
A kommentelők is értékelték ezt a nemes gesztust:
Emberségből jeles!
A legjobb dolgozó!
Én kb. soha nem vásárolok abban a boltban, mert nem esik útba, de kb. 3 hónapja ugyanitt hasonló dolognak voltam tanúja. Meg is jegyeztem magamban, hogy mennyire kedves ez a fiatalember.
–írták a bejegyzéshez
Ezek a pillanatok emlékeztetnek minket arra, hogy egy apró segítség, egy kedves szó vagy gesztus milyen nagy örömet tud okozni másoknak, és hogy Nyíregyházán is gyakran történnek hasonló, szívmelengető dolgok a mindennapok során.
