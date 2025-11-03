november 3., hétfő

Sóstó

1 órája

Ingyenes szűrővizsgálat és kísérőprogram az Aquarius Élményfürdőben!

Rengeteg program és számtalan ingyenes egészségügyi szűrővizsgálat. Mindössze 1000 forintért - a Nyugdíjas Egészségnapon november 5-én!

Szon.hu

November 5-én, szerdán a hatalmas sikerre tekintettel, újra megrendezik a Nyugdíjas Egészségnapot az Aquarius Élményfürdőben, a Sóstó Gyógyfürdő Zrt. által. Mindössze 1000 forintos belépőjegy fejében a nyugdíjas vendégek ezen a különleges napon számtalan programon vehetnek részt, melyet az élményfürdő fedett területén tartanak meg – olvasható a nyiregyhaza.hu oldalán.

Nyugdíjas egészségnap az Aquarius Élményfürdőben
Nyugdíjas egészségnap lesz november 5-én az Aquarius Élményfürdőben Fotó: Sipeki Péter

Nyugdíjas egészségnap 

Az esemény középpontjában az egészségmegőrzés áll, így ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetnek részt a nyugdíjasok, melynek igénybevételéhez mindössze a TAJ kártya felmutatása lesz szükséges. A különféle vizsgálatokon kívül az alábbi ingyenes kísérőprogramokon is részt tudnak majd venni az élményfürdő vendégei: 

  • Vérnyomás mérés
  • Dietetikus tanácsadás
  • Reumatológiai tanácsadás
  • Arteriográfiás vizsgálat
  • Frissítő hátmasszázs     
  • Reumatológiai tanácsadás

Ezen felül még vízi gyógytornán is részt tudnak venni a vendégek az alábbi időpontokban: 11, 13, 14 és 15 órakor. 

 

Ajánljuk még: 
 

 


 


 

