Már csak pár nap, és jön az emelt nyugdíj, de nem mindenkinek – mutatjuk, ki kap többet és ki nem

November az év egyik kiemelt hónapja a nyugdíjasoknak , mert ekkor történik meg a nyugdíjkorrekció, vagyis nyugdíjemelés, amire azért van szükség, hogy a nyugdíjak értéke ne csökkenjen az infláció miatt. A rendelet értelmében az idén 1,6 százalékkal nő a nyugdíj összege, ám nem mindenkinek.

November 12-én utalják, az azt követő napokban a posta is kézbesíti a nyugdíjkorrekció miatt megemelt összegű nyugdíjat

A kormány Magyar Közlönyben is megjelent rendelete alapján 2025. november 1-jétől – január 1-jére visszamenőleges hatállyal – 1,6 százalékkal emelik a nyugdíjakat és több nyugdíjszerű ellátást is, így a novemberi utalással már az emelt összegű nyugdíj érkezik a jogosultakhoz. Az emelés mértéke arányos a nyugdíj jelenlegi összegével, azaz magasabb nyugdíjnál magasabb az emelés összege is. Nem mindenki részesül azonban a novemberi emelésben.

Nyugdíjkorrekció novemberben csak annak jár, aki tavaly is nyugdíjas volt

A rendelet szerint csak azok kapnak korrekciót, akik 2025. január 1-je előtt már nyugdíjasok voltak, és így megkapták az év eleji, 3,2 százalékos nyugdíjemelést is.

Aki 2025 januárja után ment nyugdíjba, annak most nem nő a juttatása, mert januárban sem kapott emelést. Ők csak 2026 januárjában számíthatnak nyugdíjnövekedésre.

Sokan azt gondolják – és ez komoly félreértésekre ad okot –, hogy minden nyugdíjas automatikusan megkapja az év végi korrekciót, de ez csak azokra vonatkozik, akik az adott év elején is nyugdíjban voltak. Így van ez az idén is, függetlenül attól, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalvány azoknak is járt, akik 2025 júliusáig nyugdíjba mentek. A korrekció esetében kizárólag a januári jogosultság számít. Nagyon sok nyugdíjas bízott benne, hogy az idén nyugdíjprémium is lesz, ám annak szigorú jogszabályi feltétele, hogy a gazdasági növekedés meghaladja a 3,5 százalékot. Az előrejelzések szerint az idei növekedés mértéke nem éri el ezt a szintet, így nyugdíjprémiumra nem várható.

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága most is a megszokott ütemezés szerint utalja a nyugdíjakat, vagyis novemberben 12-én, szerdán érkezik a pénz a bankszámlákra. Aki postán kapja a nyugdíját, annak a megszokott kézbesítési rendben viszi ki a postás a megemelt összeget.