Önkéntességért Díjat kapott a Nyíregyházi Egyetem oktatója a Fehér Bot Napján

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében tartott ünnepségen vehette át az Önkéntességért Díjat Szabó József Mihály, a Nyíregyházi Egyetem oktatója. Az elismerést Nemes-Nagy Tünde, a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének elnöke adta át – közölte a Nyíregyházi Egyetem. Szabó József Mihály hosszú ideje segíti önkéntes munkájával az egyesület tevékenységét: hangoskönyveket olvas fel, közreműködik a telefotel szolgáltatás működtetésében, grafikai anyagokat készít és részt vesz rendezvények szervezésében is.

Az egyesülettel közös együttműködés a magyar nyelvű LEGO® Braille Bricks oktatócsomag fejlesztésével kezdődött, amely játékos módon segíti a látássérült gyermekeket a Braille-írás elsajátításában. A speciális készletet 2025 tavaszán mutatták be a Nyíregyházi Egyetem LEGO® Education Innovation Stúdiójában.

A díj odaítélésével az egyesület Szabó József Mihály szakmai munkáját, a Braille-kultúra támogatását és a látássérülteket segítő pedagógusok képzésében vállalt szerepét ismerte el. Az oktató több alkalommal zsűritagként is közreműködött az országos Braille-olvasásversenyeken, amelyeket hazánkban egyedül Nyíregyházán rendeznek meg.

A 2022-ben alapított díjat idén LEGO® elemekből alkotta meg az országosan ismert nyíregyházi tekerd! csoport. A díj eddig üvegből készült, viszont idén - éppen a díjazott egyetemi oktató ötlete alapján- LEGO® kockákból épült.

„Nagy meglepetés volt számomra ez a díj. Évek óta szívvel-lélekkel segítem az egyesületet, akikre második családomként tekintek és nagyon boldog vagyok, hogy a barátaimtól egy ilyen elismerést kaptam” – mondta Szabó József Mihály.

Az eseményen Önkentességért Díjat vehetett át Listván Andrea is, a látássérült gyermekek és felnőttek fejlesztéséért végzett munkájáért.

