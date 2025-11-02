Osztálytalálkozó Nyíregyházán: 35 éves érettségi találkozó

A nyíregyházi Mezőgazdasági Szakközépiskola 1990-ben érettségizett, IV. b növényvédő szakon végzett osztályának a 35 éves érettségi találkozóját tartották a napokban a vármegyeszékhelyen. A 30 érettségizett diákból 16-an jöttek el és még két egykori tanár vett részt a rendezvényen. Az osztálytalálkozó jó hangulatban zajlott.

Osztálytalálkozó a Lippaiban Fotó: Anka Péter archívuma



Osztálytalálkozó: a Lippai után az Unióba mentek

A program osztályfőnöki órával kezdődött a Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola tantermében. Tóth Imréné és Anka Péter tartotta az órát, ahol mindenki elmondhatta, mi változott életében az elmúlt pár évben, amióta nem találkoztak. Megemlékeztek az elhunyt tanáraikról is. Az Unió étteremben kötetlen beszélgetéssel, régi diákkori történetek felelevenítésével és finom vacsorával folytatták a találkozót. A vacsora végén egy 35-ös számmal díszített torta volt a meglepetés, amelyet a résztvevők nagy örömmel elfogyasztottak. Az összejövetel minden résztvevőnek felüdülést és élményeket adott, valamit szilárdította a diákévek alatt kialakult kapcsot, ami az osztályt azóta is összetartja.