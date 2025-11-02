november 2., vasárnap

Achilles névnap

18°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nosztalgia

3 órája

Osztálytalálkozó Nyíregyházán: 35 éves érettségi találkozó

Címkék#osztályfőnöki#Anka Péter#nyíregyházi

Harmincöt éve érettségiztek. Osztálytalálkozó volt a Lippai-iskolában.

Szon.hu
Osztálytalálkozó Nyíregyházán: 35 éves érettségi találkozó

A nyíregyházi Mezőgazdasági Szakközépiskola 1990-ben érettségizett, IV. b növényvédő szakon végzett osztályának a 35 éves érettségi találkozóját tartották a napokban a vármegyeszékhelyen. A 30 érettségizett diákból 16-an jöttek el és még két egykori tanár vett részt a rendezvényen. Az osztálytalálkozó jó hangulatban zajlott.

osztálytalálkozó Lippai iskola
Osztálytalálkozó a Lippaiban Fotó: Anka Péter archívuma


Osztálytalálkozó: a Lippai után az Unióba mentek

A program osztályfőnöki órával kezdődött a Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola tantermében. Tóth Imréné és Anka Péter tartotta az órát, ahol mindenki elmondhatta, mi változott életében az elmúlt pár évben, amióta nem találkoztak. Megemlékeztek az elhunyt tanáraikról is. Az Unió étteremben kötetlen beszélgetéssel, régi diákkori történetek felelevenítésével és finom vacsorával folytatták a találkozót. A vacsora végén egy 35-ös számmal díszített torta volt a meglepetés, amelyet a résztvevők nagy örömmel elfogyasztottak. Az összejövetel minden résztvevőnek felüdülést és élményeket adott, valamit szilárdította a diákévek alatt kialakult kapcsot, ami az osztályt azóta is összetartja.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu