Hamarosan megújul az óvoda a városban

A meglévő épület felújítása és bővítése mellett a gépészeti rendszert is korszerűsítik.

Már keresik a kivitelezőt az óvoda felújításához

Fotó: Az önkormányzat archívuma

A közeljövőben egy kívül-belül megújult, korszerű óvoda fogadhatja a gyerekeket Ibrányban – a Közbeszerzési Értesítő legfrissebb számában ugyanis az olvasható, hogy óvoda korszerűsítésére és bővítésére írt ki pályázatot a város önkormányzata. Az értesítőben az áll, hogy az Óvoda utca 9. szám alatti, közel 1000 négyzetméteres épületben a nyertes kivitelező feladata lesz a bontási munkálatok mellett a szigetelés, válaszfal és új tetőszerkezet építése. Az óvodaépítésnek és felújításnak köszönhetően a meglévő épület belső kialakítása is megváltozik, sőt a teljes belső gépészeti rendszert is felújítják.

 

