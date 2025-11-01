Hamarosan megújul az óvoda a városban

A közeljövőben egy kívül-belül megújult, korszerű óvoda fogadhatja a gyerekeket Ibrányban – a Közbeszerzési Értesítő legfrissebb számában ugyanis az olvasható, hogy óvoda korszerűsítésére és bővítésére írt ki pályázatot a város önkormányzata. Az értesítőben az áll, hogy az Óvoda utca 9. szám alatti, közel 1000 négyzetméteres épületben a nyertes kivitelező feladata lesz a bontási munkálatok mellett a szigetelés, válaszfal és új tetőszerkezet építése. Az óvodaépítésnek és felújításnak köszönhetően a meglévő épület belső kialakítása is megváltozik, sőt a teljes belső gépészeti rendszert is felújítják.