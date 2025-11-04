Elszállíthatják a kocsidat Nyíregyházán - mese nincs! (fotókkal)

A dr. Kovács Ferenc polgármester által bejelentett, őszi önkormányzati fejlesztési csomag – mintegy félmilliárd forintos beruházás – részeként a héten több helyszínen is megkezdődtek útfelújítási és járdarekonstrukciós munkálatok, amelyről a NYÍRVV Nonprofit Kft. tájékoztatott, Bordás Béla városgondnok pedig a fotóival megerősítette az aktuális teendőket. A parkolás egyes helyeken jelenleg nem megoldható.

Parkolás: elkezdődtek a munkálatok Fotó: Bordás Béla

Parkolás: üzenetet kaptak az ott várakozó autósok

Hétfőn megkezdődött a Szent István utcán, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium előtti szakaszon a gyalog-kerékpárút felújítása. A kivitelező az első fázisban a burkolat marásával kezdte meg a munkát. A gyalogos és kerékpáros forgalom ezen a szakaszon a kivitelezés ideje alatt nem lehetséges.

Kedden elindult a Belső körúton, a Hunyadi utca és a László utca felőli oldalon a hiányzó járdaszakaszok kialakítása. Az ott közlekedők megértését kérik.

Szintén kedden megkezdődött az Északi körút 58. szám mögött található parkoló felújítása. A kivitelezés ideje alatt ezt a parkolót nem használhatják - közölte Bordás Béla városgondnok.