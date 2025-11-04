november 4., kedd

Üzenetet kaptak

1 órája

Elszállíthatják a kocsidat Nyíregyházán - mese nincs! (fotókkal)

Címkék#László utca#Szent István utca#Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium#Hunyadi utca

Kedden megkezdődött az Északi körút 58. szám mögött található parkoló felújítása.

Szon.hu
Elszállíthatják a kocsidat Nyíregyházán - mese nincs! (fotókkal)

A dr. Kovács Ferenc polgármester által bejelentett, őszi önkormányzati fejlesztési csomag – mintegy félmilliárd forintos beruházás – részeként a héten több helyszínen is megkezdődtek útfelújítási és járdarekonstrukciós munkálatok, amelyről a NYÍRVV Nonprofit Kft. tájékoztatott, Bordás Béla városgondnok pedig a fotóival megerősítette az aktuális teendőket. A parkolás egyes helyeken jelenleg nem megoldható.

parkolás Nyíregyháza autó
Parkolás: elkezdődtek a munkálatok Fotó: Bordás Béla  

Parkolás: üzenetet kaptak az ott várakozó autósok

Hétfőn megkezdődött a Szent István utcán, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium előtti szakaszon a gyalog-kerékpárút felújítása. A kivitelező az első fázisban a burkolat marásával kezdte meg a munkát. A gyalogos és kerékpáros forgalom ezen a szakaszon a kivitelezés ideje alatt nem lehetséges.
Kedden elindult a Belső körúton, a Hunyadi utca és a László utca felőli oldalon a hiányzó járdaszakaszok kialakítása. Az ott közlekedők megértését kérik.
Szintén kedden megkezdődött az Északi körút 58. szám mögött található parkoló felújítása. A kivitelezés ideje alatt ezt a parkolót nem használhatják - közölte Bordás Béla városgondnok.

Felújítják a parkolót az Északi körúton

Fotók: Bordás Béla


A munkálatok ideje alatt kérik az érintett lakók és az arra közlekedők türelmét és megértését, a komfortot és biztonságot szolgáló beruházások érdekében. A parkoló autósok üzenetet kaptak, melyben tájékoztatják őket, hogy akár el is szállíthatják a kocsijukat, amennyiben akadályozzák a munkavégzést.  


 

 

