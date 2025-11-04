Ezzel a növénnyel bástyázd körbe az otthonod, ha nem akarod, hogy patkánytanyává váljon!

Nyakig benne vagyunk az őszben, szépen lassan lopakodik felénk a tél, napról napra kúszik lejjebb a hőmérő higanyszála. Ezzel együtt nem csak mi, emberek kezdünk egyre inkább fázni, ugyanezt elmondhatják magukról a különféle rágcsálók és patkányok is. És mi is a legkézenfekvőbb ilyenkor a számukra? Meleg, száraz helyre húzódni, ami esetükben jelentheti akár a házunkat, lakásunkat is. Lakatos Bertalan, a Tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke adott portálunknak egy tippet ahhoz, hogyan tartsuk távol magunktól ezeket a rágcsálókat, patkányokat.

Nem kívánatos vendégei otthonunknak: a különféle rágcsálók, patkányok a hidegebb időjárás beköszöntével előszeretettel húzódnak be melegebb, szárazabb helyekre Illusztráció: MW-Archív

Ez a növény távol tartja a patkányokat, rágcsálókat az otthonunktól!

A tuzséri szakember elárulta, létezik egy népszerű növény, mely erős szagot áraszt, ezzel pedig távol tartja lakásunktól, családi házunktól a nem kívánatos vendégeket.

A levendula egy olyan növény, melynek illata megnyugtatja és pihenteti az embert, ellenben a rágcsálókra riasztó hatással van, köszönhetően az erős aromájának

- fogalmazott Lakatos Bertalan, aki szerint a levendula ugyanilyen természetes riasztóként működik a legyek és molyok esetében is.