Az invázió elkerülhető!

1 órája

Ezzel a növénnyel bástyázd körbe az otthonod, ha nem akarod, hogy patkánytanyává váljon!

Címkék#növény#levendula#Lakatos Bertalan#patkány

Ha fáznak, előszeretettel költöznek be melegebb helyekre. A rágcsálók, patkányok nem kívánatos vendégei az otthonunknak.

Tarnavölgyi Gergely

Nyakig benne vagyunk az őszben, szépen lassan lopakodik felénk a tél, napról napra kúszik lejjebb a hőmérő higanyszála. Ezzel együtt nem csak mi, emberek kezdünk egyre inkább fázni, ugyanezt elmondhatják magukról a különféle rágcsálók és patkányok is. És mi is a legkézenfekvőbb ilyenkor a számukra? Meleg, száraz helyre húzódni, ami esetükben jelentheti akár a házunkat, lakásunkat is. Lakatos Bertalan, a Tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke adott portálunknak egy tippet ahhoz, hogyan tartsuk távol magunktól ezeket a rágcsálókat, patkányokat.  

A patkányok nem kívánatos vendégek a lakásban és a családi házban
Nem kívánatos vendégei otthonunknak: a különféle rágcsálók, patkányok a hidegebb időjárás beköszöntével előszeretettel húzódnak be melegebb, szárazabb helyekre Illusztráció: MW-Archív

Ez a növény távol tartja a patkányokat, rágcsálókat az otthonunktól!

A tuzséri szakember elárulta, létezik egy népszerű növény, mely erős szagot áraszt, ezzel pedig távol tartja lakásunktól, családi házunktól a nem kívánatos vendégeket.

A levendula egy olyan növény, melynek illata megnyugtatja és pihenteti az embert, ellenben a rágcsálókra riasztó hatással van, köszönhetően az erős aromájának

- fogalmazott Lakatos Bertalan, aki szerint a levendula ugyanilyen természetes riasztóként működik a legyek és molyok esetében is. 

Mit kell tudni a levenduláról, hogyan termesszük?

A Tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke beszélt portálunknak a levendula jellemzőiről, illetve arról, miként érdemes termeszteni.

Elmondta, a különböző levendula fajok leginkább a száraz, jó vízelvezetésű kavicsos vagy homokos talajt szeretik, illetve éhezik a napsütést, így erre is figyelni kell a helyük megválasztásakor. Trágyázni nem igazán kell őket, viszont arra figyeljünk, hogy magas páratartalmú helyeken a gyökerek hajlamosak a rothadásra. 

Lakatos Bertalan hozzátette, a levendula magasra nőhet, szürkészöld leveleivel és lila-kék virágaival késő tavasztól kora nyárig díszítheti kertünket. 

Sokoldalúan ültethető:

  • cserepekbe, 
  • szegélyekbe vagy virágágyásokba, 
  • sőt sövényként vagy talajtakaróként is szolgálhat. 

Alternatív megoldásként a növényt elszórhatjuk a kert széleire, ahol a patkányok vagy más rágcsálók tartózkodhatnak. Ezzel párhuzamosan természetesen virágföldbe helyezve lakásunkba is ülethetünk (cserépbe, kaspóba) belőlük

- zárta Lakatos Bertalan, a Tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke.

 

