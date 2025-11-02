Hetven felett ért csúcsra Pázmándi József

Nyíregyházi siker született a nemzetközi fedettpályás szenior teniszbajnokságon, Budapesten, a Római Teniszakadémián, ahol a férfi egyéniben a 70 évesek között négy győzelemmel sikerült megszereznie az aranyérmet Pázmándi Józsefnek.

Pázmándi József a dobogó tetején Fotó: Pázmándi József archívuma

Pázmándi József diadalmenete

Az ITF által 700 ponterősségűnek besorolt, kiemelt 1. kategóriás versenyen a 16-os főtáblán az első fordulóban Kiss Imre ellen 6:1 6:4-es győzelemmel kezdett, majd a negyeddöntőben egy rendkívül szoros, 3 és fél órás (!) küzdelemben a szlovák Jozef Kolar ellen fordított 5:7 6:3 6:4-re. Az elődöntő Molnár László ellen egy könnyebb összecsapást hozott, ahol 6:1 6:1-gyel jutott a fináléba. A végső összecsapás a német Hermann Klein ellen már nagy csatát hozott, és bár az ellenfele az első és a második játszmában is 4:3-ra vezetett, a hajrá mindkét esetben Pázmándi Józsefnek (aki korábban Belgrádban is kitett magáért) sikerült jobban. A 7:5 6:4-es győzelem után boldogan vehette át az első helyezettnek járó kupát, amivel 700 ranglistapontot is szerzett. Ezzel a sikerrel a korcsoport világranglistáján az 53. helyről - legjobb magyar versenyzőként - a 34. helyre lépett előre Pázmándi József.