Sokkoló amit ezekben a szabolcsi pékségekben láttak a vásárlók! Rovar a pizzaszeletben, penészes kifli, bunkó alkalmazottak

Ahogy arról beszámoltunk, gyomorforgató sütőipari üzem akadt a NÉBIH horgára Tiszavasváriban. A horrorpékségben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrzése során olyan szabálytalanságokat találtak, hogy azonnal bezáratták a tiszavasvári sütőipari üzemet, a pékség termékeit is megsemmisítették. Azonban egy nyíregyházi pékség sem ment szabálytalanságokért a szomszédba, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrei nem voltak megelégedve mindennel, és a pékséget 12 napra bezáratták. Ezért utánajártunk, hogy milyen véleménnyel vannak a vármegyében élők a helyi pékségekről.

Pékség és pékség között nagy a különbség

A vendégek javarészt a kiszolgálást, a termékek minőségét és a higiéniát, tisztaságot kifogásolták.

Több nyíregyházi pékség is negatív listán

Szerencsére az értékelések nagy része a maximális pontszámok felé közelít, a legtöbben meg vannak elégedve a friss ropogós kenyerekkel, a jóízű péksüteményekkel, különleges szendvicsekkel. Az üzemeltetőknél azonban valami hiba bármikor becsúszhat a gépezetbe. A kiszolgálás és a termékek minősége nem minden esetben tart lépést az elvárásokkal. A negatív véleményeket vesszük most górcső alá, hátha tanulnak belőle a pékségek. A Google-n néztük meg a megjegyzéseket, ahol a sok pozitív vélemény mellett bizony előfordult néhány kedvezőtlen észrevétel is. Ezeket tapasztalták a vármegyeszékhelyen:

A pékség egy szépen felújított épületben van! Az ételek maguk is mutatósak, szép nagyok, viszont csalódást okoztak nekem és a családnak is! Hatféle péksüteményt vásároltam elvitelre, de a kiváló szintet egyik sem érte el! Sajnos olyan is volt ami a még éppen ehető kategóriába tartozott! Egy fő volt ott jártamkor a kiszolgáló személyzet, de messze nem állt a tudása magaslatán! Ár/érték: nem is tudom, nem drága, megfelelő nagyságú adagok, viszont a minőség az van amikor hagy kívánni valót maga után! A tisztaság? Az még több kívánni valót is hagy maga után!

Buta, bunkó alkalmazott, kritikán aluli stílussal. Higiénia nulla, koszos kézzel fogják meg a kenyeret, a kiszolgáló csitrinek hónapos retek a körme alatt. Aki tőlük vásárol váljék egészségére, de ha lehet kerülje, aki csak teheti.

Az utóbbi időben egyre rosszabb. Több alkalommal előfordult a nem friss pizzaszelet, és más pékáru. Régen többet jártam oda, akkor ilyen problémák nem voltak. Ma például a félig megsült mákos. A külső réteg valamennyire megsült, de a belseje teljesen NYERS maradt. Ment is a kukába.

A vaníliás croissant meg volt égve, a pizzás csiga meg volt romolva. Többet nem vásárolok ott.

Ízetlen, sótlan fagyasztott vackok. Mindig megbánom, ha bemegyek.A tulajdonosnő barátságtalan, mogorva ember, aki undorral tekint a vásárlókra.

Vármegyei helyzet

Sajnos úgy néz ki, hogy a kisebb városokban, községekben még rosszabb a helyzet. Rakamazon is van több pékség, amelyekre jött kritika bőven:

A műszakban lévő hölgy az ajtóban dohányozva meglátta, hogy a bejárat fele sétálok, eldobta a cigarettát, majd kézmosás, kesztyű nélkül szolgált ki. Undorító.

A termékek átlagosak, a szemelyzet viszont mérhetetlenül lekezelő és bunkó!! Először és utoljára jártam itt.

Mátészalkán is a sok finomság mellett volt rossz élményben is volt része a vásárlóknak:

Többször vettem már kenyeret, pizzaszeletet, süteményt... stb. Viszont eddig sem volt olcsó, de most iszonyatosan drágák a pékáruk, a minőségi hanyatlásáról nem is beszélve. Friss kenyér 1 napot nem bír ki és bepenészesedik. Valamint a legtöbb dologhoz már drótvágó fog kelleni olyan kemény.

Kakaós csigát vásároltam, sajnos akkor nem néztem meg, hogy égett, ehetetlen volt. Vagy az összes ilyen volt, vagy csak nekem járt a silány minőség.

Azt, hogy Balkányban és Nyírbátorban miket tapasztaltak, talán jobb lenne nem megosztani, annyira gyomorforgató is van köztük, de hátha ezzel is felhívjuk a figyelmet, és jobban odafigyelnek az üzemeltetők.

Szemem láttára tésztagyúrás közben dohányoznak a tésztás pult felett. Hamu hullik a tésztába, egerekkel teli az épület, a virslist dongják a legyek.

Egy családi rendezvény maradt zsúr kenyér nélkül. Két nap hitegetés, hogy nyitásra ott legyünk 30 km-ről feleslegesen. Semmiféle megbánást nem tanúsítva, a külföldi tulajdonosnak még nekik állt feljebb és panaszkönyv nincs. A sonkás cuccokon meg párizsi van reszelve. Haveromnak meg valami rovar volt a pizzába sütve. Kriminális!

A köszönés fogadása sem megy a pultos hölgyeknek. A kiszolgálás olyan szinten van, hogy kellemetlenül érzem magam, amiért kérni merészeltem a pultnál! A főnök nincs tisztában a péksütik töltelékével, nem tudja csak megtörés után megállapítani milyen: barackosat kértem, almásat kaptam. A pizzaszelet kétharmada még rágható volt. Valószínüleg nem vásárlóbarát ez a pékség!

