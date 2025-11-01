1 órája
Szabolcsiak! Ez a vonat nem indul, helyette pótlóbusz közlekedik!
Tájékoztatást adott ki a MÁV. Pótlóbusz közlekedik Nyíregyháza és Mátészalka között.
Pótlóbusz Nyíregyháza és Mátészalka között. Fontos tájékoztatást adott ki a vasúttársaság, erről jó tudni, ha vonatra szállnánk november 1-én, szombaton. Vonat helyett pótlóbusz szállítja az utasokat a szabolcsi szakaszon.
Pótlóbusz Nyíregyháza-Mátészalka között
A Nyíregyházáról 16:45-kor Mátészalkára (36116), valamint a Mátészalkáról 18:33-kor Nyíregyházára (36111) induló személyvonat helyett pótlóbusz közlekedik.
A vonatpótló autóbusz a vasútállomásoknál lévő Volán megállóknál, Nyírmeggyesen az orvosi rendelőnél áll meg - olvasható a társaság honlapján.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ez is érdekelheti:
Jön a téli menetrend, változik a buszközlekedés Nyíregyházán
A rendőrség figyelmeztet: fokozottan figyelik az utakat és a közbiztonságot Szabolcsban is (videóval)
Egy férfit gázolt halálra a Nyíregyházáról indult vonat, már helyre állt a menetrend