Szabolcsiak! Ez a vonat nem indul, helyette pótlóbusz közlekedik!

Tájékoztatást adott ki a MÁV. Pótlóbusz közlekedik Nyíregyháza és Mátészalka között.

Szon.hu

Pótlóbusz Nyíregyháza és Mátészalka között. Fontos tájékoztatást adott ki a vasúttársaság, erről jó tudni, ha vonatra szállnánk november 1-én, szombaton. Vonat helyett pótlóbusz szállítja az utasokat a szabolcsi szakaszon.

Pótlóbusz Nyíregyháza
Pótlóbusz Nyíregyháza és Mátészalka között novenber 1-én délután
Forrás:  Illusztráció: MW -archív

Pótlóbusz Nyíregyháza-Mátészalka között

A Nyíregyházáról 16:45-kor Mátészalkára (36116), valamint a Mátészalkáról 18:33-kor Nyíregyházára (36111) induló személyvonat helyett pótlóbusz közlekedik.

A vonatpótló autóbusz a vasútállomásoknál lévő Volán megállóknál, Nyírmeggyesen az orvosi rendelőnél áll meg - olvasható a társaság honlapján.

