Reformáció emléknapja Mátészalkán

1517. október 31-én szögezte ki 95 tételét a wittenbergi templom kapujára Luther Márton. Hogy maga az esemény pontosan így történt-e, arról még vannak viták, de ez a történet a reformáció szimbolikus kezdete. Erre emlékezve ünneplik a reformáció napját minden évben október 31-én. Magyarországon nagy hagyománya van a nap megünneplésének, a legtöbb protestáns gyülekezet ünnepi istentiszteletet tart ezen a napon. 1939 óta pedig október végén rendezik meg az Országos Protestáns Napok ünnepségsorozatát a legnagyobb protestáns egyházak.