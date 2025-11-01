56 perce
Reformáció Emléknapja Mátészalkán
A Reformáció Emléknapján a mátészalkaiak is fejet hajtottak a hit megújulásának öröksége előtt.
A reformáció emléknapja Mátészalkán: a Reformátusok Szatmárért Egyesület és a Szatmári Református Egyházmegye szervezésében a szatmári városban emlékeztek meg a reformáció évfordulójáról. Az ünnepség a Kálvin-szobornál kezdődött ünnepi köszöntőkkel és koszorúzással, majd a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központban folytatódott, ahol igét hirdetett Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke. Az ünnepi műsorban közreműködött a TRIO Harmony Debrecen, a Mátészalkai Zenebarátok Kórusa, valamint vitéz Erdei József szavalata is elhangzott.
Reformáció emléknapja MátészalkánFotók: Forrás: Mátészalka közösségi oldala
1517. október 31-én szögezte ki 95 tételét a wittenbergi templom kapujára Luther Márton. Hogy maga az esemény pontosan így történt-e, arról még vannak viták, de ez a történet a reformáció szimbolikus kezdete. Erre emlékezve ünneplik a reformáció napját minden évben október 31-én. Magyarországon nagy hagyománya van a nap megünneplésének, a legtöbb protestáns gyülekezet ünnepi istentiszteletet tart ezen a napon. 1939 óta pedig október végén rendezik meg az Országos Protestáns Napok ünnepségsorozatát a legnagyobb protestáns egyházak.
