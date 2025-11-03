Rém jó játékok, tök jó délután a Kazinczy-iskolában

A Sakkpalota árnyai életre kelnek a harmadik iskolába csalogató programon a nyíregyházi Kazinczy-iskolában. Rém jó játékok, tök jó délután, titokzatos feladványok és izgalmas kihívások várnak az óvodásokra november 4-én 16 óra 30 perctől. Aki szeretne, jelmezben is érkezhet az Árok utcai oktatási intézménybe, az árnyak és bábuk varázslatos birodalmába, ahol egy kacagtatóan hátborzongató délutánt tölthetnek el, sok sok játékkal, nevetéssel és a tanító nénikkel.