2 órája
Rém jó játékok, tök jó délután a Kazinczy-iskolában
A nyíregyházi Kazinczy-iskola varázslatos birodalma a Sakkpalota, ahol az árnyak most életre kelnek. Az Árok utcai intézmény várja az óvodásokat egy rémesen jó délutánra.
A Sakkpalota árnyai életre kelnek a Kazinczy-iskolában
Fotó: Iskola
A Sakkpalota árnyai életre kelnek a harmadik iskolába csalogató programon a nyíregyházi Kazinczy-iskolában. Rém jó játékok, tök jó délután, titokzatos feladványok és izgalmas kihívások várnak az óvodásokra november 4-én 16 óra 30 perctől. Aki szeretne, jelmezben is érkezhet az Árok utcai oktatási intézménybe, az árnyak és bábuk varázslatos birodalmába, ahol egy kacagtatóan hátborzongató délutánt tölthetnek el, sok sok játékkal, nevetéssel és a tanító nénikkel.
