A rendőrség figyelmeztet: fokozottan figyelik az utakat és a közbiztonságot Szabolcsban is (videóval)

Ezen a hétvégén országszerte élénk forgalomra kell számítani a temetők környékén. A rendőrség is fokozott jelenléttel segíti a közlekedést és vigyáz a biztonságra Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is.

A rendőrség a temetőnél irányítja a forgalmat Nyíregyházán

Fotó: Bordás Béla

Rendőrség tanácsai

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség felhívja a temetőkbe látogatók figyelmét arra, hogy vigyázzanak az értékeikre, vagyontárgyaikra az emlékezés, a kegyelet napjaiban is. Ilyenkor sokan útra kelnek a sírkertekbe, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. A gépkocsival közlekedőket arra kérik, hogy a balesetek megelőzése érdekében szabályosan, ahol rendőrök vagy polgárőrök segítik a közlekedést az utasításaiknak megfelelően fokozott türelemmel, az időjárási, látási- és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek. Amennyiben nem rendelkeznek kellő helyismerettel, készítsenek előre útvonaltervet.

Megnövekedett a forgalom a temetők környékén

Fotó: Bordás Béla

Nyíregyházán az Északi-temetőnél is a rendőrség, a polgárőrséggel együtt segítik a közlekedést, és fokozottan figyelnek a gyalogosok biztonságára.

Mivel a temetők környezetében jelentősen megnövekszik a gyalogosforgalom, és jó idő esetén biciklivel is többen közlekednek, így a járművezetők fokozott körültekintéssel közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, és türelmesen várják meg, amíg a gyalogosok biztonságosan áthaladnak.

Fokozott figyelemmel

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség a közösségi oldalán a gyalogosokat és a kerékpárosokat arra figyelmezteti, hogy a rájuk vonatkozó szabályokat betartva közlekedjenek, és saját testi épségük, biztonságuk érdekében gondoskodjanak a láthatóságukról, használjanak fényvisszaverő ruházatot, eszközöket.

Azért, hogy a megemlékezést ne árnyékolja be semmilyen jogsértés, fogadják meg a rendőrség ajánlásait: