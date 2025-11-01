2 órája
A rendőrség figyelmeztet: fokozottan figyelik az utakat és a közbiztonságot Szabolcsban is (videóval)
A mindenszentek, halottak napja, a megemlékezés hétvégéje a mostani. A rendőrség idén is jelen van a temetők környékén.
A rendőrség és a polgárőrség is segíti a biztonságos közlekedést
Fotó: Bordás Béla
Ezen a hétvégén országszerte élénk forgalomra kell számítani a temetők környékén. A rendőrség is fokozott jelenléttel segíti a közlekedést és vigyáz a biztonságra Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is.
Rendőrség tanácsai
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség felhívja a temetőkbe látogatók figyelmét arra, hogy vigyázzanak az értékeikre, vagyontárgyaikra az emlékezés, a kegyelet napjaiban is. Ilyenkor sokan útra kelnek a sírkertekbe, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. A gépkocsival közlekedőket arra kérik, hogy a balesetek megelőzése érdekében szabályosan, ahol rendőrök vagy polgárőrök segítik a közlekedést az utasításaiknak megfelelően fokozott türelemmel, az időjárási, látási- és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek. Amennyiben nem rendelkeznek kellő helyismerettel, készítsenek előre útvonaltervet.
Nyíregyházán az Északi-temetőnél is a rendőrség, a polgárőrséggel együtt segítik a közlekedést, és fokozottan figyelnek a gyalogosok biztonságára.
Mivel a temetők környezetében jelentősen megnövekszik a gyalogosforgalom, és jó idő esetén biciklivel is többen közlekednek, így a járművezetők fokozott körültekintéssel közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, és türelmesen várják meg, amíg a gyalogosok biztonságosan áthaladnak.
Fokozott figyelemmel
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség a közösségi oldalán a gyalogosokat és a kerékpárosokat arra figyelmezteti, hogy a rájuk vonatkozó szabályokat betartva közlekedjenek, és saját testi épségük, biztonságuk érdekében gondoskodjanak a láthatóságukról, használjanak fényvisszaverő ruházatot, eszközöket.
Azért, hogy a megemlékezést ne árnyékolja be semmilyen jogsértés, fogadják meg a rendőrség ajánlásait:
- Csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyire feltétlenül szükségük van!
- Táskájukat egy pillanatra se hagyják őrizetlenül a síroknál!
- Lehetőleg a kijelölt, őrzött parkolóhelyeket vegyék igénybe!
- Parkoló autóban látható helyen ne hagyjanak értéktárgyakat, helyezzék azokat a csomagtartóba!
- A zsúfolt helyeken számolni kell zsebtolvajok megjelenésére, ezért legyenek elővigyázatosak, a táskájukat zárt állapotban, szorosan a testközelben helyezzék el!
