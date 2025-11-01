november 1., szombat

Marianna névnap

16°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fő a biztonság

22 perce

A rendőrség figyelmeztet: fokozottan figyelik az utakat és a közbiztonságot Szabolcsban is (videóval)

Címkék#rendőrség#Nyíregyháza#biztonság#forgalom

A mindenszentek, halottak napja, a megemlékezés hétvégéje a mostani. A rendőrség idén is jelen van a temetők környékén.

Szon.hu
A rendőrség figyelmeztet: fokozottan figyelik az utakat és a közbiztonságot Szabolcsban is (videóval)

A rendőrség és a polgárőrség is segíti a biztonságos közlekedést

Fotó: Bordás Béla

Ezen a hétvégén országszerte élénk forgalomra kell számítani a temetők környékén. A rendőrség is fokozott jelenléttel segíti a közlekedést és vigyáz a biztonságra Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. 

A rendőrség a temetőnél irányítja a forgalmat
A rendőrség a temetőnél irányítja a forgalmat Nyíregyházán
Fotó: Bordás Béla

Rendőrség tanácsai

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség felhívja a temetőkbe látogatók figyelmét arra, hogy vigyázzanak az értékeikre, vagyontárgyaikra az emlékezés, a kegyelet napjaiban is. Ilyenkor sokan útra kelnek a sírkertekbe, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. A gépkocsival közlekedőket arra kérik, hogy a balesetek megelőzése érdekében szabályosan, ahol rendőrök vagy polgárőrök segítik a közlekedést az utasításaiknak megfelelően fokozott türelemmel, az időjárási, látási- és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek. Amennyiben nem rendelkeznek kellő helyismerettel, készítsenek előre útvonaltervet. 

Megnövekedett a forgalom a temetők környékén
Fotó: Bordás Béla

Nyíregyházán az Északi-temetőnél is a rendőrség, a polgárőrséggel együtt segítik a közlekedést, és fokozottan figyelnek a gyalogosok biztonságára. 

Mivel a temetők környezetében jelentősen megnövekszik a gyalogosforgalom, és jó idő esetén biciklivel is többen közlekednek, így a járművezetők fokozott körültekintéssel közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, és türelmesen várják meg, amíg a gyalogosok biztonságosan áthaladnak.

Fokozott figyelemmel

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség a közösségi oldalán a gyalogosokat és a kerékpárosokat arra figyelmezteti, hogy a rájuk vonatkozó szabályokat betartva közlekedjenek, és saját testi épségük, biztonságuk érdekében gondoskodjanak a láthatóságukról, használjanak fényvisszaverő ruházatot, eszközöket.

Azért, hogy a megemlékezést ne árnyékolja be semmilyen jogsértés, fogadják meg a rendőrség ajánlásait:

  • Csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyire feltétlenül szükségük van!
  • Táskájukat egy pillanatra se hagyják őrizetlenül a síroknál!
  • Lehetőleg a kijelölt, őrzött parkolóhelyeket vegyék igénybe!
  • Parkoló autóban látható helyen ne hagyjanak értéktárgyakat, helyezzék azokat a csomagtartóba!
  • A zsúfolt helyeken számolni kell zsebtolvajok megjelenésére, ezért legyenek elővigyázatosak, a táskájukat zárt állapotban, szorosan a testközelben helyezzék el!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu