Kamuprofilos támadások érik a segítő egyesületet

Amikor egy nehéz sorsú gyermek arcán boldogság és hála tükröződik, mert kapott egy kabátot, egy játékot vagy egy tál melegételt, az mindent megér – írja legfrissebb FB-bejegyzésében a Segítünk Egymásnak Újfehértón Egyesület, melynek évek óta szívügye az Újfehértón élő nehéz sorsú emberek, családok segítése élelemmel, melegétellel, adományokkal.

A melegételt mindig szívesen fogadják a rászorulók, a Segítünk Egymásnak Újfehértón Egyesület tagjai is ezt tapasztalják

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: MW-archív

Nap mint nap rengeteg felajánlást kapunk: bútorokat, ruhákat, elektromos eszközöket, gyümölcsöt, zöldséget – mindent, amivel egy kicsit is könnyebbé tehetjük mások életét. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy elsősorban a helyi, újfehértói embereknek és családoknak segítsünk, hiszen itt élünk, itt nőnek fel a gyerekeink. Fontos, hogy az emberek tudják: van segítség, van hová fordulniuk, van, akik törődnek velük. Persze, volt már, hogy más településen élőket is támogattunk, amikor nagy volt a baj, hiszen a jóság nem ismer határokat – olvasható a posztban, amelyből az is kiderül:

a pusztán lakossági támogatásból működő, független szervezet sokszor kap oktalan támadásokat, legtöbbször olyanoktól, akik mögött csak kamuprofil áll.

Nincs titkolni valója a Segítünk Egymásnak Újfehértón Egyesületnek

„Ha tudunk, közvetítünk, összekapcsolunk, elirányítunk oda, ahol a legnagyobb szükség van. A célunk nem más, mint visszaszorítani a szegénységet, javítani az életszínvonalat, és mosolyt csalni a gyermekek arcára.

Sajnos vannak rosszindulatú egyének, előfordulnak névtelen és nemtelen támadások, de – szerencsére – a többség jólelkű, segítőkész, tiszta szívű ember, aki önzetlenül, szeretetből ad, nekik hálásak vagyunk, mert nélkülük ez nem működne.

Titkolni valónk nincs, várunk bárkit, aki komolyan nyomon szeretné kísérni, illetve segítené a tevékenységeinket. Ugyanakkor szomorúan tapasztaljuk, hogy néha a nagyobb támogatások, adományok olyan helyekre, olyan szervezetekhez folynak be, ahol aztán már nem lehet nyomon követni, hova jutnak el a javak” – áll a bejegyzésben.

