Örökzöld dallamok
2 órája
Szomorú vasárnap hétfőn: Seress Rezsőre emlékeznek
A Chloé New Yorkban elnevezésű étteremben lesz a program. Seress Rezső életét elevenítik fel.
A világhírű magyar zeneszerző, Seress Rezső örökzöld dallamai csendülnek fel hétfőn Nyíregyházán, a Chloé New Yorkban elnevezésű étteremben.
Seress Rezső zenei öröksége
A magyar könnyűzene egyik legjelentősebb alakjának nevéhez olyan világszerte ismert slágerek fűződnek, mint a hírhedt „Szomorú vasárnap” – előtte tiszteleg az emlékműsor. A Csak átutazó vagyok itt, a Földön! című esten Seress Rezső zenei örökségét eleveníti fel Szécsi Norbert és Orémusz Maja. A program 18 órakor kezdődik.
Ezt ne hagyja ki!Vezetéstechnikai tréning
16 órája
A legtöbb sofőr azt hiszi, tud vezetni – ezen a tréningen sok minden kiderülhet! (videóval)
Ezt ne hagyja ki!Gyász és emlékezés
18 órája
Szívszorító tragédiák és sorsok! Nem is gondolná, hogy kik hunytak el az idén vármegyénkben
Ezt ne hagyja ki!Búcsú nélkül ment el
20 órája
„Az utolsó szavam anyámhoz csak ennyi volt: majd hívlak – de már nem vehette fel a telefont többé”
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre