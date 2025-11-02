november 2., vasárnap

Örökzöld dallamok

Szomorú vasárnap hétfőn: Seress Rezsőre emlékeznek

Címkék#Nyíregyháza#Chloé New Yorkban#Seress Rezső

A Chloé New Yorkban elnevezésű étteremben lesz a program. Seress Rezső életét elevenítik fel.

Szon.hu
Szomorú vasárnap hétfőn: Seress Rezsőre emlékeznek

A világhírű magyar zeneszerző, Seress Rezső örökzöld dallamai csendülnek fel hétfőn Nyíregyházán, a Chloé New Yorkban elnevezésű étteremben.

Seress Rezső Nyíregyháza
Seress Rezső Fotó: MTI-archív

Seress Rezső zenei öröksége

 A magyar könnyűzene egyik legjelentősebb alakjának nevéhez olyan világszerte ismert slágerek fűződnek, mint a hírhedt „Szomorú vasárnap” – előtte tiszteleg az emlékműsor. A Csak átutazó vagyok itt, a Földön! című esten Seress Rezső zenei örökségét eleveníti fel Szécsi Norbert és Orémusz Maja. A program 18 órakor kezdődik.

 

