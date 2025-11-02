Közismert emberek és hősi halottak - sírhelyek Nyíregyházán, amelyeket sokan meglátogatnak

Ezeken a napokon kifejezzük tiszteletünket az elhunyt szeretteink iránt. Sokan a közéleti személyeknek, művészeknek, hősi halottaknak is gyertyát gyújtanak, és a sírhelyek felkeresésével emlékeznek munkásságukra, múltukra.

A nyíregyházi Északi temetőben a sírhelyek fényárban úsznak

Fotó: Sipeki Péter

Híres sírhelyek az Északi temetőben

A megemlékezés segít abban, hogy kapcsolatban maradjunk a múltunkkal és megőrizzük szeretteink emlékét. Ugyanakkor ez az időszak alkalmat ad az elcsendesedésre és a lelki elmélyülésre is. A közös emlékezés erősíti egy család és közösség összetartozását. Ilyenkor nagy a nyüzsgés a nyíregyházi temetőkben is, nagyon sokan visznek virágot a sírokhoz, és gyújtanak meg mécseseket vagy gyertyákat.

Az Északi temetőben számos híres művész, közéleti személyiség lelt végső nyugalomra csakúgy, mint olyan tragikus sorsú szabolcsiak, akik valamilyen módon nyomot hagytak vármegyénk történetében, és beírták nevüket a köztudatba.

A héten felkerestük a sírjaikat, hogy méltóképpen megemlékezzünk róluk. Például a Hősi parcellában találhatók az I. és II. világháborús katonák, valamint szovjet és magyar hősök sírjai. A Művészek és tanárok panteonja is gyakran látogatott a temetőben. A „Tanítók dombja” néven ismert rész alatt több nyíregyházi tanár, író, helyi művész nyugszik. Különleges síremlékekkel és versekkel díszített sírkövek találhatók itt. Például Vikár Sándor zeneszerző, karnagy, a nyíregyházi zenei élet alapító alakjának sírja orgonasípokat formázó művészeti alkotás. Ezen a hétvégén érdemes az ő sírjaiknál is megállni egy pillanatra, és felidézni a munkásságukat, tehetségüket vagy megemlékezni az életútjukra, amivel megváltoztatták Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye történelmét.

Bessenyei György sírhelye

Fotó: Sipeki Péter

Bessenyei György az egyik legnagyobb magyar felvilágosodás kori író, költő, a nemzeti kultúra úttörője. Eredetileg Bercelen temették el, de 1940-ben hamvait Nyíregyházára szállították, és díszsírhelyet kapott. Síremléke impozáns, és gyakran látogatják irodalomtörténészek, diákok.

Geduly Henrik és dr. Domján Elek sírhelye

Fotó: Sipeki Péter