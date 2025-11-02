53 perce
Közismert emberek és hősi halottak - sírhelyek Nyíregyházán, amelyeket sokan meglátogatnak
Mindenszentek és halottak napján megemlékezünk azokról, akik már nincsenek velünk. A sírhelyek ilyenkor virágba borulnak és mécseseket is gyújtanak a hozzátartozók.
Ezeken a napokon kifejezzük tiszteletünket az elhunyt szeretteink iránt. Sokan a közéleti személyeknek, művészeknek, hősi halottaknak is gyertyát gyújtanak, és a sírhelyek felkeresésével emlékeznek munkásságukra, múltukra.
Híres sírhelyek az Északi temetőben
A megemlékezés segít abban, hogy kapcsolatban maradjunk a múltunkkal és megőrizzük szeretteink emlékét. Ugyanakkor ez az időszak alkalmat ad az elcsendesedésre és a lelki elmélyülésre is. A közös emlékezés erősíti egy család és közösség összetartozását. Ilyenkor nagy a nyüzsgés a nyíregyházi temetőkben is, nagyon sokan visznek virágot a sírokhoz, és gyújtanak meg mécseseket vagy gyertyákat.
Az Északi temetőben számos híres művész, közéleti személyiség lelt végső nyugalomra csakúgy, mint olyan tragikus sorsú szabolcsiak, akik valamilyen módon nyomot hagytak vármegyénk történetében, és beírták nevüket a köztudatba.
A héten felkerestük a sírjaikat, hogy méltóképpen megemlékezzünk róluk. Például a Hősi parcellában találhatók az I. és II. világháborús katonák, valamint szovjet és magyar hősök sírjai. A Művészek és tanárok panteonja is gyakran látogatott a temetőben. A „Tanítók dombja” néven ismert rész alatt több nyíregyházi tanár, író, helyi művész nyugszik. Különleges síremlékekkel és versekkel díszített sírkövek találhatók itt. Például Vikár Sándor zeneszerző, karnagy, a nyíregyházi zenei élet alapító alakjának sírja orgonasípokat formázó művészeti alkotás. Ezen a hétvégén érdemes az ő sírjaiknál is megállni egy pillanatra, és felidézni a munkásságukat, tehetségüket vagy megemlékezni az életútjukra, amivel megváltoztatták Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye történelmét.
- Bessenyei György az egyik legnagyobb magyar felvilágosodás kori író, költő, a nemzeti kultúra úttörője. Eredetileg Bercelen temették el, de 1940-ben hamvait Nyíregyházára szállították, és díszsírhelyet kapott. Síremléke impozáns, és gyakran látogatják irodalomtörténészek, diákok.
- Geduly Henrik (1849–1935) nyíregyházi református lelkész, teológus és egyháztörténész nagy hatással volt a város vallási és kulturális életére. Tanulmányait teológián végezte, majd hosszú éveken át szolgált a nyíregyházi református gyülekezetben. Nevéhez fűződik több teológiai és egyháztörténeti munka, amelyekkel a magyar református egyház múltját és hagyományait kutatta. Lelkipásztori munkája mellett fontos szerepet játszott az oktatásban is, és nagy tisztelet övezte életében és halála után egyaránt. Nyíregyháza Északi temetőjében helyezték örök nyugalomra.
- Dr. Domján Elek 1937-ben vált a Tiszántúli Evangélikus Egyházkerület püspökévé, és röviddel ezután szolgált városi lelkészként is Nyíregyházán. Élethivatásának része volt a magyar evangélikus egyház megerősítése, a keresztyén értékek feltárása és a nemzeti identitás kapcsolatának ápolása. Munkássága, emlékezete ma is részét képezi Nyíregyháza egyházi és kulturális örökségének.
- Bencs László Nyíregyháza egyik legjelentősebb polgármestere volt, aki 1928 és 1944 között irányította a várost. Polgármestersége idején Nyíregyháza modern, fejlődő településsé vált: fejlesztette az infrastruktúrát, a közműveket és a közintézményeket. Különösen sokat tett a kulturális élet fellendítéséért, több iskola, középület és közpark is az ő nevéhez köthető.
- Szilágyi László és Tomasovszky András az 1956-os forradalom hőse és mártírja volt. Mindketten aktívan részt vettek a szabadságharc eseményeiben. A forradalom leverése után letartóztatták, és politikai okokból kivégezték őket. Nyíregyháza Északi temetőjében nyugszanak, sírjaikat egymás mellett helyezték el, a forradalom emlékhelyeinek egyik fontos pontja, ahol minden évben megemlékeznek róluk.
- Csályi Ferenc szintén az 1956-os forradalom és szabadságharc aktív résztvevője volt. A kétgyermekes családapa az életét az akkor zajló harcok közepette veszítette el. Halálát követően posztumusz százados ranggal ismerték el.
