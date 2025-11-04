Vadállat szabadult be a nyíregyházi könyvtárba! Speciális mentőket kellett hívni!

Nagy volt a riadalom a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. A speciális mentők azonban segítettek a betolakodó befogásában.

Fotó: Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület

Egy kis vérszívó jelent meg a könyvtárban, ami igazán meglepő, hiszen nem éppen ott van a helye. A Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület írta ki a közösségi oldalára:

Olvasójegy nélkül ment a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtárba. Kitettük a szűrét, pedig lehet, hogy ő csak a könyvmolyokat kereste.

Legutóbb pedig arról számoltunk be, hogy nem mindennapi vendég látogatta meg azt a nyíregyházi férfit, aki döbbenten vette észre, hogy egy denevér bújt be a lakásába. Tanácstalanul fordult a helyiekhez: a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban kért segítséget.

Hali! Bébi denevér mentésére szeretnék egy elérhetőséget kérni! – írta a posztban.

A felhívásra záporozni kezdtek a tanácsok. Volt, aki madármentő állomást javasolt, mások konkrét nevekkel és telefonszámokkal siettek a segítségére – a kommentszekcióban szinte denevérként röpködtek az információk. Akadt köztük egy szabolcsi háziorvos elérhetősége is. Azonban Nyíregyházán most már tudják, hogy a speciális mentők is segítenek, ha egy váratlan denevér repül be olyan helyekre, ahol nem kívánatos vendég.