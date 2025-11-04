Spóroljon a panelban is, őrizze meg az otthona melegét – mutatjuk, hogyan!

A fűtési szezonban mindig fontos kérdés, hogyan lehet a fűtésszámlát csökkenteni, kevesebb energiát felhasználni. Spórolhatnak a fűtési költségen azok, akik paneltömben élnek?

Így is spórolhatnak a fűtési költségen, az örökösföldi lakótelepen élők szinte mindenhol kicserélték már az ablakokat, a panelszigetelés csak néhány tömbben készült el

„A helyiség hőmérsékletének 1 Celsius-fokkal alacsonyabbra állításával mintegy 6 százalékkal kevesebb energiát használunk fűtésre” – közölte a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (Matászsz). Az energiahatékonysági felújításokkal (például fal-homlokzat szigetelés, nyílászárócsere) egy panellakásban akár 40-50 százalék energiamegtakarítást is el lehet érni — természetesen az épület állapotától függően. A szabályozható termosztátokkal és tudatos fűtés-használattal a Levegő Munkacsoport szerint 13-20 százalék energia takarítható meg.

A panellakásban élők is spórolhatnak a fűtési költségen és energiát takaríthatnak meg

A panellakások tipikusan az 1970-es és 1980-as években épült tömbházak és több tízezer embernek adnak otthont Nyíregyházán és a megyében is. Pontosan azért, mert több mint 40 évesek, rendelkeznek olyan sajátosságokkal – a külső falak szigetelése sok esetben nem optimális, a radiátorok, csövek is régiek, így kevésbé hatékonyak –, amelyek miatt a fűtés költsége magasabb lehet és a családi kiadások között komolyabb tétel. Ami azonban kétségtelen, hogy a távfűtésnek, vagy központi fűtésnek sok előnye van, nem kell fát hasogatni, szenet behordani, a kazán meghibásodása vagy szén-monoxid-szivárgás miatt aggódni.

Ha a fűtés korszerű és a radiátorokon van szabályozó szelep, akkor a helyiségek hőmérsékletét igazítsuk az igényekhez, takarékoskodjunk

A fűtéssel spórolás a panellakásban élők számára nem csupán pénzügyi kérdés — hosszú távon komfort- és környezetvédelmi szempontból is jelentős. Ám nem minden problémát lehet pillanatok alatt megoldani (pl. teljes épületszigetelést) és más korszerűsítések is nagy beruházást igényelhetnek, nem mindig lehet azonnal megvalósítani. de az alacsony-költségű lépések –

péládul a termosztát használata,

tudatos szellőztetés,

radiátorok takarékos működtetése

– már önmagukban is mérhetően csökkenthetik a költségeket.

Ha nincs lehetőség az épületszintű energetikai felújításra, akkor belső szigetelési megoldások is szóba jöhetnek: például a téli hónapokban tegyünk vastagabb szőnyeget a padlóra, használjunk szigetelt alátétet, a vastagabb függönyök is segítenek a hő megtartásában, ahogy a fal- illetve mennyezet-szigetelés is sokat számít. A nyílászárók (ablakok, erkélyajtók) cseréje, illetve a régi keretekbe tett plusz szigetelés (pl. hőszigetelt üveg) ugyancsak komoly segítség lehet.

A radiátorok mögé hővisszaverő fóliát tenni talán az egyik legolcsóbb és régi praktika. A fólia visszaveri a hőt a helyiség felé, nem engedi azt a falon át „elveszni”.