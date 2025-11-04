november 4., kedd

Károly névnap

10°
+15
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fűtési szezon

33 perce

Spóroljon a panelban is, őrizze meg az otthona melegét – mutatjuk, hogyan!

Címkék#panelprogram#Nyíregyháza#fűtési költség#spórolási trükk

A panellakásokban élőknek sem mindegy, mennyit fizetnek az otthonuk melegéért. Íme, néhány praktika, hogyan spórolhatnak a fűtési költségen és energiát is megtakaríthatnak akkor is, ha még nincs leszigetelve az egész épület.

Munkatársunktól
Spóroljon a panelban is, őrizze meg az otthona melegét – mutatjuk, hogyan!

Az egyik szigetelt, a másik nem: két ugyanolyan paneltömb mégis jelentős eltérés van a fűtésszámlákban

Fotó: MW-archív

A fűtési szezonban mindig fontos kérdés, hogyan lehet a fűtésszámlát csökkenteni, kevesebb energiát felhasználni. Spórolhatnak a fűtési költségen azok, akik paneltömben élnek?

Így is spórolhatnak a fűtési költségen, az örökösföldi lakótelepen élők szinte mindenhol kicserélték már az ablakokat, a panelszigetelés csak néhány tömbben készült el
Így is spórolhatnak a fűtési költségen, az örökösföldi lakótelepen élők szinte mindenhol kicserélték már az ablakokat, a panelszigetelés csak néhány tömbben készült el
Fotó: MW-archív

„A helyiség hőmérsékletének 1 Celsius-fokkal alacsonyabbra állításával mintegy 6 százalékkal kevesebb energiát használunk fűtésre” – közölte a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (Matászsz). Az energiahatékonysági felújításokkal (például fal-homlokzat szigetelés, nyílászárócsere) egy panellakásban akár 40-50 százalék energiamegtakarítást is el lehet érni — természetesen az épület állapotától függően. A szabályozható termosztátokkal és tudatos fűtés-használattal a Levegő Munkacsoport szerint 13-20 százalék energia takarítható meg.

A panellakásban élők is spórolhatnak a fűtési költségen és energiát takaríthatnak meg

A panellakások tipikusan az 1970-es és 1980-as években épült tömbházak és több tízezer embernek adnak otthont Nyíregyházán és a megyében is. Pontosan azért, mert több mint 40 évesek, rendelkeznek olyan sajátosságokkal – a külső falak szigetelése sok esetben nem optimális, a radiátorok, csövek is régiek, így kevésbé hatékonyak –, amelyek miatt a fűtés költsége magasabb lehet és a családi kiadások között komolyabb tétel. Ami azonban kétségtelen, hogy a távfűtésnek, vagy központi fűtésnek sok előnye van, nem kell fát hasogatni, szenet behordani, a kazán meghibásodása vagy szén-monoxid-szivárgás miatt aggódni.

Ha a fűtés korszerű és a radiátorokon van szabályozó szelep, akkor a helyiségek hőmérsékletét igazítsuk az igényekhez, takarékoskodjunk
Ha a fűtés korszerű és a radiátorokon van szabályozó szelep, akkor a helyiségek hőmérsékletét igazítsuk az igényekhez, takarékoskodjunk
Fotó: MW-archív

A fűtéssel spórolás a panellakásban élők számára  nem csupán pénzügyi kérdés — hosszú távon komfort- és környezetvédelmi szempontból is jelentős. Ám nem minden problémát lehet pillanatok alatt megoldani (pl. teljes épületszigetelést) és más korszerűsítések is nagy beruházást igényelhetnek, nem mindig lehet azonnal megvalósítani. de az alacsony-költségű lépések –

  • péládul a termosztát használata, 
  • tudatos szellőztetés, 
  • radiátorok takarékos működtetése

 – már önmagukban is mérhetően csökkenthetik a költségeket.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ha nincs lehetőség az épületszintű energetikai felújításra, akkor belső szigetelési megoldások is szóba jöhetnek: például a téli hónapokban tegyünk vastagabb szőnyeget a padlóra, használjunk szigetelt alátétet, a vastagabb függönyök is segítenek a hő megtartásában, ahogy a fal- illetve mennyezet-szigetelés is sokat számít. A nyílászárók (ablakok, erkélyajtók) cseréje, illetve a régi keretekbe tett plusz szigetelés (pl. hőszigetelt üveg) ugyancsak komoly segítség lehet.
A radiátorok mögé hővisszaverő fóliát tenni talán az egyik legolcsóbb és régi praktika. A fólia visszaveri a hőt a helyiség felé, nem engedi azt a falon át „elveszni”.

Ne hűtse ki a lakást, okosan szellőztessen!

A kevesebbet használt helyiségeket (pl. folyosó, tároló helyiségek), nem szükséges olyan melegre fűteni, mint a nappalit és a gyerekszobát. Éjszakára, vagy ha hosszabb időre elmegyünk otthonról, csökkentsük a hőmérsékletet. Az eltérő hőmérsékletű helyiségek között pedig csukjuk be az ajtókat, ha nincs ajtó, a térelválasztásnak bármilyen vastagabb (pl: függöny, textil stb.) anyag is megfelel – javasolja a Matászsz.

Szigeteljük a rosszul záródó ablakainkat, akár egy ronggyal, szigetelő párnával, öntapadós gumis, szivacsos ajtótömítő szalaggal elzárhatjuk a hideg levegő útját. A fűtőtesteket azonban ne takarjuk el, mert a bútorok akadályozzák a helyiségben cirkuláló levegő áramlását. Az ablak nem fűtésszabályozó eszköz, célszerű rövid ideig, kb. 5-8 perc az ablakot teljesen kitárva szellőztetni. A résnyire nyitva hagyott ablakon folyamatosan megy ki a meleg a helyiségből. Napos időben húzzuk el a függönyöket, húzzuk fel a redőnyt, hogy a napfény melengető hatása érvényesüljön. Sötétedéskor húzzuk be a függönyöket, engedjük le a redőnyöket, hogy csökkentsük a meleg kiáramlását. 

Mindez a számok nyelvén

– Nyíregyházán olyan panelban lakom, amely már túl van a panelprogramon is, így nemcsak az ablakokat és erkélyajtókat cserélték ki nálunk, hanem a tízemeletes épületet is szigetelték. A pár háztömbbel messzebb élő barátnőmék önerőből csak a műanyag nyílászárókat szereltették be, de a falak még hidegek, így fűteni is többet kell nekik – árulta el Nagyné Mária. – Mi a leghidegebb napokon – ebből egyre kevesebb van a klímaváltozás miatt – maximum egy egy napra vesszük fel 3-asra a nagyszonai radiátort, csak hogy egy kis enyhet adjon, ők egész télen fűtenek. Nekem havi átlagban 6 ezer forint körül van a fűtésszámlám a melegvíz használatával együtt, nekik csaknem a duplája. Mindig mondja, amikor hozzám jön, mennyire sokat számít a szigetelés, komfortérzetben és persze pénzben mérve is – jegyezte meg a nyíregyházi édesanya, aki emlékszik még arra az időre, amikor házipraktikákkal próbálták a falak között tartani a meleg, ami egy több évtizedes panelban olykor komoly kihívás. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu