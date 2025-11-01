Bajnokként a seregben – ilyen amikor katonák veszik át az iskolai tornatermet!

Sport és honvédelem! Nemcsak az iskolában zajlik a tanév, hanem a Magyar Honvédség vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred Honvédelmi Oktatási, Sport és Kulturális Főnökség életében is. Folyamatosan újabb lehetőségeket kínál az országos mintaprojekt, amely az általános iskolák 7-8. osztályos tanulóinak élményt, kapcsolatot teremt a honvédség, a sport és a fiatalok között – közölte Pótor Melinda tartalékos százados.

Sport és honvédelem! Fotó: Pekola Attila

A katonai élet és a sport kéz a kézben jár

– A közel hat éve működő országos mintaprojekt, amelyet elsőként a Magyar Honvédség vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezrednél alakítottak ki, az évek során megmutatta, mennyire fontos, hogy a fiatalok már általános iskolában találkozzanak a honvédséggel. A honvédelmi ismeret, a nevelési, oktatási minta, a sport fontos kapocs a diákok életében.

A Sportszázad nyíregyházi élsportolói, tartalékos katonái által elért kiváló sportteljesítményeken keresztül lehetőséget teremtettünk, hogy a diákok találkozzanak a katonai élet és a sport kapcsolatával. Számos visszajelzés érkezett az intézmények vezetőitől, hogy a gyermekeknek élményt adtunk, ismeretet, az erőnlétüket és a katonai vonalat erősítve. Az MH Sportszázad élsportolói már szinte minden általános iskolában jártak Nyíregyháza és környékén az alternatív testnevelés órával, pályaorientációs előadásokkal. Látva, hogy a gyermekeket mennyire jól lehet aktivizálni, fontosnak tartjuk, hogy az intézményekkel együtt gondolkodva kínáljuk továbbra is Szikszai Róbert tartalékos szakaszvezető csúcstartó diszkoszvetőnk, hatszoros magyar bajnokunk és Csikos Patrik tartalékos szakaszvezető, korosztályos bajnok súlylökőnk aktív mozgásos sportfoglalkozásait

– mondta el Mogyorós Enikő Tímea főtanácsos, az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred Honvédelmi Oktatási, Sport és Kulturális Főnökség kulturális szervezője, a mintaprojekt megalkotója.

