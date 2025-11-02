3 órája
Ne dobd ki a tököt Halloween után – inkább süss belőle isteni tócsnit!
A narancssárga csoda, ami nélkül nincs ősz! Itt a sütőtöktócsni receptje! Egyszerű étel, de nagyszerű!
Ősszel érik be a sütőtök, ilyenkor a legízletesebb, legédesebb, és a boltokban, piacokon is könnyen elérhető, friss formában.
Sütőtök szuperfood, gazdag vitaminokban
Nézzük mi szól a sütőtök mellett, ami tele van vitaminnal. A hideg őszi napokon valami forróra vágyunk, a sütőtökkrémleves, a sült tök vagy a tökös sütemények igazi lélekmelengetők. Emellett a sárga húsú tök A-vitaminban (béta-karotinban), C-vitaminban, rostokban és ásványi anyagokban gazdag, amelyek segítik az immunrendszert felkészíteni a télre. Ami miatt szintén nem hiányozhat a konyhából, hogy alacsony a kalóriatartalma, így a diétás étrendbe is jól beilleszthető.
Sütőtöktócsni: könnyű és finom
Készíthető belőle leves, püré, köret, sütemény. Az íze jól harmonizál fűszerekkel: a fahéjjal, gyömbérrel, szerecsendióval, rozmaringgal. A legtöbbeb sütve készítik, de levesként is gyakran kerül az asztalra. Számtalan receptet találunk, ahol a fő alapanyag a sütőtök, mi is levadásztunk egyet a mindmegette.hu oldalról.
Íme a sütőtöktócsni
Hozzávalók: 60 dkg sütőtök, 1 db tojás, só, bors, 10 dkg liszt, olaj, 25 dkg tejföl, 2 gerezd fokhagyma
Elkészítés:
- A sütőtöktócsni elkészítését a sütőtök előkészítésével kezdjük.
- A sütőtököt kettévágjuk, a magját kikaparjuk, majd meghámozzuk.
- Egy nagy lyukú reszelőn lereszeljük, majd kinyomkodjuk belőle a felesleges nedvességet.
- A reszelt tököt összekeverjük a felvert tojással, ízesítjük sóval és borssal, majd apránként hozzá adagoljuk a lisztet.
- Egy serpenyőben egy kevés olajat hevítünk. A sütőtökös masszából kanállal belerakunk egy adagot, majd laposra nyomkodjuk. Közepes lángon megsütjük az egyik oldalát, majd óvatosan egy szilikonlapát segítségével átfordítjuk, és megpirítjuk a másik oldalát is. Tálalásig papírtörlőre szedjük a tócsnikat, hogy a felesleges olaj lecsepegjen.
- A tejfölt összekeverjük a meghámozott, lereszelt fokhagymával és egy kevés sóval, ezzel tálaljuk a tócsnikat. Salátát, zöldségeket kínálhatunk mellé.
