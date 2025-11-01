57 perce
„Requiem” – zenetörténeti előadás Szabó Somával
Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódva Szabó Soma Liszt-díjas karnagy tart ingyenes előadást a Kodály-iskolában.
Requiem címmel egy különleges zenetörténeti előadásra várják az érdeklődőket Nyíregyházán. Az est előadója Szabó Soma mindenszentek ünnepéhez kapcsolódva vizsgálja meg a gyász és emlékezés zeneirodalmi hagyományait. A Nyíregyházi Cantemus Kórusintézmény karigazgatója, Liszt-díjas karnagy, művészettörténeti és zenei példákon keresztül mutatja be, hogyan formálódott a requiem műfaja a zenetörténet folyamán, és miként kapcsolódik a mindenszentek témaköre a kórusművészethez.
A november 6-án, csütörtökön a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében 17 óra 30 perctől, kezdődő előadás ingyenesen látogatható, minden korosztály számára nyitott, és kapcsolódik a Cantemus Kórusbérlet következő koncertjéhez.
Más témákat is olvashat:
Révészben is, Bódogban is maradt hiányérzet a vármegyei rangadón (szurkolói galériával)