„Requiem” – zenetörténeti előadás Szabó Somával

Requiem címmel egy különleges zenetörténeti előadásra várják az érdeklődőket Nyíregyházán. Az est előadója Szabó Soma mindenszentek ünnepéhez kapcsolódva vizsgálja meg a gyász és emlékezés zeneirodalmi hagyományait. A Nyíregyházi Cantemus Kórusintézmény karigazgatója, Liszt-díjas karnagy, művészettörténeti és zenei példákon keresztül mutatja be, hogyan formálódott a requiem műfaja a zenetörténet folyamán, és miként kapcsolódik a mindenszentek témaköre a kórusművészethez.

A november 6-án, csütörtökön a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében 17 óra 30 perctől, kezdődő előadás ingyenesen látogatható, minden korosztály számára nyitott, és kapcsolódik a Cantemus Kórusbérlet következő koncertjéhez.

