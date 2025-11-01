november 1., szombat

Marianna névnap

16°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A zene világa

57 perce

„Requiem” – zenetörténeti előadás Szabó Somával

Címkék#Szabó Soma#zenetörténeti#Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola#előadás

Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódva Szabó Soma Liszt-díjas karnagy tart ingyenes előadást a Kodály-iskolában.

Munkatársunktól

Requiem címmel egy különleges zenetörténeti előadásra várják az érdeklődőket Nyíregyházán. Az est előadója Szabó Soma mindenszentek ünnepéhez kapcsolódva vizsgálja meg a gyász és emlékezés zeneirodalmi hagyományait. A Nyíregyházi Cantemus Kórusintézmény karigazgatója, Liszt-díjas karnagy, művészettörténeti és zenei példákon keresztül mutatja be, hogyan formálódott a requiem műfaja a zenetörténet folyamán, és miként kapcsolódik a mindenszentek témaköre a kórusművészethez.

Requiem címmel Szabó Soma Liszt-díjas karnagy tart zenetörténeti előadást Nyíregyházán
Requiem címmel Szabó Soma Liszt-díjas karnagy tart zenetörténeti előadást Nyíregyházán
Fotó: MW-archív

A november 6-án, csütörtökön a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében 17 óra 30 perctől, kezdődő előadás ingyenesen látogatható, minden korosztály számára nyitott, és kapcsolódik a Cantemus Kórusbérlet következő koncertjéhez.

Más témákat is olvashat: 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu