Beregi portya

26 perce

Szeiler Jánosné és az összetartó társaság újra barangolt

Ezúttal egynapos volt a kirándulás. Szeiler Jánosné és az összetartó társaság felfedezte a beregi vidéket.

Szon.hu
A nyíregyházi német nemzetiségi önkormányzat vezetősége hagyományápoló családi napot rendezett. – Már tizenkilencedik alkalommal szerveztük meg a programot. Napkoron szalonnasütés, játék, közös éneklés mellett kifejezetten jó hangulatban telt el az összejövetel – mondta Szeiler Jánosné, a nyíregyházi német nemzetiségi önkormányzat elnöke. – Rést vettünk a Sóstói Múzeumfalu sváb porta építési projektnyitó rendezvényén. Az Ismerjük meg hazánk szép tájait! mottó jegyében ezúttal beregi kiránduláson jártunk. Megtekintettük Tákos és Csaroda templomait a hozzájuk tartozó haranglábbal, eközben érdeklődve hallgattuk a műemlékek építésének történeteit. 

Szeiler Jánosné Fotó: magánarchívum

Szeiler Jánosné is feltöltődött

– Beregdarócon nosztalgiáztunk a Kendermagtól a vászonig elnevezésű tájházban. Működés közben kipróbálhattuk a az eszközöket is. A fonóban voltam az este című népdal eléneklésével tettük hangulatosabbá a látogatásunkat. Tarpán bemutatták nekünk a szárazmalmot. Szatmárcsekén megszemlélhettük a csónakos fejfás temetőt. Kölcsey Ferenc márvány síremlékénél elénekeltük a Himnuszt, és felkötöttük az emlékszalagunkat. Túristvándiban a tájra jellemző ételeket fogyasztottunk el, ízlett a kötött tésztaleves és a kukoricakásával töltött káposzta is. Párját ritkító környezetben, egyedülálló műemlékeket, gazdag néprajzi értékeket láthattunk, sok csodát rejt a beregi táj – zárta gondolatait Szeiler Jánosné, a nyíregyházi német nemzetiségi önkormányzat elnöke.  

 

      

 

